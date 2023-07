Olympia beim Rinther Schützenfest: Attraktive Preise winken

Das amtierende Königspaar 2022 in Rinthe mit Paul Saßmannshausen und Leonie Reis.

Rinthe. Gesucht werden natürlich auch die Nachfolger des amtierenden Königspaars. Hier der Festablauf am Wochenende mit seinen Höhepunkten im Überblick.

Die Freien Schützen Edelweiß Rinthe 2006 feiern am kommenden Wochenende zum 16. Mal ihr Schützenfest. Und das noch amtierende Königspaar 2022 freut sich schon jetzt auf zwei gut besuchte Festtage.

Der Festablauf

Am Samstag, 8. Juli, geht es um 13 Uhr los mit dem Preis- und Vogelschießen. Gesucht wird ein Nachfolger für König Paul Saßmannshausen und seine Königin Leonie Reis. Um 19 Uhr wird das neue Königspaar abgeholt, es folgen der Festzug mit dem Tambourkorps Wittgenstein Dotzlar sowie Krönung und Preisverleihung. Ab 20 Uhr ist dann die „Rinther Schützennacht“ angesagt – mit Live-Musik von „QuerfeldBeat“, einer vierköpfigen Band aus Wuppertal.

Für Sonntag, 9. Juli, steht ab 11 Uhr ein Frühschoppen auf dem Festprogramm, aber auch eine Schützenolympiade: Hier sei „jeder herzlich eingeladen, sich in Teams zu je mindestens vier Personen sportlich, geschickt sowie mit Wissen zu messen und attraktive Preise zu gewinnen“, so die Veranstalter. Gäste, die an der Olympiade „nicht teilnehmen möchten sondern lieber für das ein oder andere Glas Bier vorbeikommen“, seien aber auf jeden Fall „genauso gern gesehen“.

Der Eintritt beim Rinther Schützenfest ist an beiden Tagen frei. Gefeiert wird übrigens in „Mannes Scheune“ auf dem Loh, gleich hinter dem Feuerwehrhaus.

Das Grußwort

„Wenn bei uns in Rinthe die blau-weißen Fahnen und Wimpel wehen, die Straßen gefegt und die Vorgärten geschmückt sind, dann weiß jede und jeder: Das alljährliche Schützenfest ruft“, so Leonie Reis und Paul Saßmannshausen in ihrem Grußwort. Dann sei „Zeit für Frohsinn und Geselligkeit, für Tradition und Miteinander, für Musik, Vogelschießen und Königstanz“.

Beim Blick zurück sei das Rinther Schützenjahr 2022/2023 „ein von Höhen geprägtes Jahr für uns“ gewesen, ist sich das Regentenpaar einig. „Nach dem 195. Schuss holten wir uns den Königstitel und läuteten die neue Schützensaison ein. Gefolgt von Vereinsfahrten, Wanderungen im tiefsten Regensturm und Zusammenkommen bei wundervollen Schützenvereinen können wir uns nur von ganzem Herzen bedanken.“ Das Schönste sei jedoch „der Heiratsantrag eines unserer Schützenbrüder“ am Schützenfest-Sonntag. „Es ist eine unvergessliche Zeit für uns – und so wird es auch bleiben.“

Und am kommenden Wochenende? „Wollen wir ausgelassen mit Euch in ,Mannes Scheune’ bei hoffentlich bestem Wetter zusammenkommen und auf unser vergangenes Schützenjahr anstoßen“, so Reis und Saßmannshausen. Beide freuen sich schon „auf das nächste Königspaar, dem wir Krone und Schärpe überreichen dürfen und gebührend zu feiern“.

