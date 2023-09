Open Air Kino: Das sind die Filme an der Haflinger Hütte

Erndtebrück. Vier Kinofilme werden noch in diesem Monat an der Haflinger Hütte auf dem Hachenberg in Erndtebrück zu sehen sein. Alle Infos im Überblick.

Nach drei Jahren Coronapause findet am Wochenende vom 15. September bis einschließlich Montag, 18. September, das zweite Wittgensteiner Open Air Kino an der Haflinger Hütte auf dem Hachenberg in Erndtebrück statt. Von Freitag- bis Montagabend werden vier Filme gezeigt, die jeweils um 20.15 Uhr beginnen. Tickets sind vorher für den Preis von acht Euro in den Filialen der Sparkasse Wittgenstein und auf der Internetseite des Open Air Kinos oder an der Abendkasse für neun Euro zu erwerben.

Veranstalter ist die Erndtebrücker Kulturinitiative und der Gebrüder Busch Kreis. Gesponsort wird das Event von der Sparkasse Wittgenstein, den Erndtebrücker Eisenwerken, AST, Westenergie und Krombacher.

Die Filme

Das Open Air Kino stellt eine Auswahl aus vier Filmen bereit, sodass für jede Alters- und Interessengruppe etwas dabei ist. Auch aktuelle Kinoerfolge werden zu sehen sein. Für jeden Film sind Karten für 320 Zuschauer zu erwerben.

Am Freitag, 15. September, startet das Event mit dem abenteuerlichen Fantasy-Animationsfilm „Super Mario Bros – Der Film“. Samstag, 16. September, wird der Actionfilm „Mission: Impossible – Dead Reckoning – Teil 1“ zu sehen sein.

Der große und pinke Kinoerfolg des Jahres „Barbie“ wird am Sonntag, 17. September, abgespielt. Beendet wird die Veranstaltung am Montag, 18. September, mit dem Film „Oskars Kleid“, einem Familiendrama. Genauere Informationen sowie Trailer sind auf der Website zu sehen.

Die Anreise

Zum Veranstaltungsort sollen alle Zuschauer zu Fuß kommen. Dafür sind Absperrungen und Wegweiser angebracht. Parkplätze befinden sich in der Breslauer Straße und im Sonnenweg.

„Für Fußkranke, Rollstuhlfahrer, alte und behinderte Menschen steht aber ein Shuttleservice für dieses Wegstück zwischen Abzweig Grimbachstrasse und Haflinger Hütte kostenlos zur Verfügung“ berichtet Ralf Wied, Besitzer der Haflinger Hütte.

Aufbau und Ablauf

Zu sehen sind die Filme auf einer von Martin Horne bereitgestellten großen Leinwand, auf die sie von einem professionellen Filmprojektor übertragen werden. „Die Filme kommen alle original von den Kinoverleiern und werden in exzellenter visueller Kinoqualität gezeigt.“ Essen vom Grill sowie Popcorn und Getränke ist sind vor Ort erhältlich.

Auch Sanitäranlagen sind ausreichend vorhanden. Bei Regen werden die Filme entweder mit Poncho geschaut oder die Vorstellung wird in die nächste Woche verlegt. Auch hierfür werden die Informationen auf der Homepage des Open Air Kinos bekanntgegeben.

Rückblick

Im Jahr 2019 wurde das Open Air Kino erstmals auf dem Hachenberg veranstaltet. Damals umfasste die Veranstaltung zwei verlängerte Wochenenden und es wurden 8 Filme gezeigt. Das Event war damals ein großer Erfolg – mit über 2000 Zuschauern. Nach Corona wollen sich die Veranstalter erst einmal vorfühlen, ob das Angebot wieder so gut angenommen wird. Daher fällt es dieses Jahr etwas kleiner aus.

Weitere Infos finden Sie unter www.wittgensteiner-openarikino.de.

