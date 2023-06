Open-Air-Theater: „Der Drache“ landet an der Haflinger Hütte

Erndtebrück. Das Sparkassen-Open-Air-Theater der Kulturinitiative Erndtebrück holt das schwarzhumorige Stück an die Haflinger Hütte. Wir verlosen Karten.

Willkommen in einer friedlichen Stadt, wo die Bürger ihren Pflichten nachkommen und jährlich dem Drachen eine Jungfrau opfern. Doch dann kommt Lanzelot und will den Drachen erschlagen – ganz zum Unbehagen der Bürger, die sich schon an den Drachen gewöhnt haben. Doch Lanzelot fordert den Drachen dennoch zum Kampf auf. Zu sehen gibt es das Spektakel am 14. Juli ab 20 Uhr an der Haflinger Hütte – denn dann ist das Sparkassen-Open-Air wieder zurück. Und wie im vergangenen Jahr wird ein Truck als Bühne eine zentrale Rolle haben.

Wie ein Märchen über die Ritter der Tafelrunde beginnt das Stück „Der Drache“, basierend auf dem gleichnamigen dreiaktigen Stück von Jewgeni Schwarz. Doch es ist eine Parabel, die ursprünglich den Stalinismus kritisierte – jedoch auf jede Diktatur anwendbar ist und der Gesellschaft den Spiegel vorhalten will, ohne aber Lösungen zu bieten. Regisseur David „Dave“ Penndorf von der Theaterwerkstatt des Siegener Bruchwerk Theaters bringt dieses schwarzhumorige Stück nun auf die rollende Bühne – denn wie schon im vergangenen Jahr mit „Julia und Romeo“ kommt die Theatergesellschaft wieder mit einem 7,5-Tonner als Bühne auf ihrer Tour durch Südwestfalen auch nach Erndtebrück zur Haflinger Hütte.

Im vergangenen Jahr zeigte das Bruchwerk-Theater „Julia und Romeo“ an der Haflinger Hütte – und auf der Ladefläche eines 7,5-Tonners. Foto: Lisa Klaus / WP

„Wir wollten das so machen wie ganz früher, als Schauspieler noch mit ihren Wagen von Dorf zu Dorf fuhren und dort ihre Stücke aufführten. Wir machen das genauso – nur eben mit einem Truck“, erklärt Penndorf. Seit April laufen die Vorbereitungen. „Anfang April hatten wir das Casting und haben die Rollen besetzt“, erzählt Penndorf. Seitdem wird fleißig geprobt. Wichtiger Teil der Proben ist auch die neue, experimentelle Ausrichtung der Bühne. Denn die wird, auch an der Haflinger Hütte, in der Mitte des Publikums stehen, die Zuschauer werden rechts und links an den Längsseiten der Ladefläche positioniert. „Es wird also zwei erste Reihen geben“, verspricht Penndorf.

Möglich gemacht wird das Open-Air-Theater durch die Unterstützung der Sparkasse Wittgenstein, macht Nanette Schorge-Brinkmann von der Kulturinitiative deutlich. „Ohne diese Unterstützung würde es das Open-Air-Theater gar nicht geben.“ Die Tickets sind ab sofort für 12 Euro pro Person online auf www.haflingerhuette.de oder in den Sparkassenfilialen erhältlich. Die Redaktion verlost zusätzlich 2 mal 2 Karten – schicken Sie uns dazu einfach bis zum 16. Juni eine E-Mail mit dem Betreff „Drachentöter“, Ihrem vollen Namen und Ihrer Adresse an berleburg-westfalenpost@funkemedien.de. Die Gewinner werden anschließend per Mail informiert.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein