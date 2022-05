Einspuriger Verkehr durch die Baustelle – das wird am kommenden Wochenende in der Ortsdurchfahrt Berghausen (L 553) nicht möglich sein. Autofahrer müssen sich vielmehr auf eine großräumige Umleitung einstellen.

Baustelle Ortsdurchfahrt Berghausen am Wochenende komplett gesperrt

Berghausen. In der Baustelle auf der L 553 wird ab Freitag asphaltiert, und das braucht Platz. So werden der Durchgangsverkehr und die Anlieger umgeleitet.

Die Arbeiten an der Landstraße durch Berghausen gehen voran: Aufgrund des laufenden Straßenbaus wird die L 553 in der Ortsdurchfahrt von Freitag, 20. Mai, 6 Uhr, bis Sonntag, 22. Mai, 6 Uhr, voll gesperrt. „Die Vollsperrung erfolgt im Zuge der Arbeiten planmäßig und wie vorab angekündigt“, teilt die Stadt Bad Berleburg mit.

Die Umleitung

Der regionale und überregionale Durchgangsverkehr werde auf einer weiträumigen Umleitung über die Landesstraße L 720 bei Birkelbach auf die Bundesstraße B 62 in Erndtebrück, bis zum Knotenpunkt der Bundesstraße B 480 bei Leimstruth und wieder nach Bad Berleburg geführt.

Der Anlass

Die Bauarbeiten auf der L 553 durch Berghausen verlaufen zügig. Bereits am Wochenende kommt weiterer neuer Asphalt auf die Fahrbahn. Foto: Eberhard Demtröder

Hintergrund der Vollsperrung sei, so die Stadt weiter, „dass bereits am Freitag, 20. Mai, die Binderschicht im zweiten Bauabschnitt – Einmündung „Zum Kinderzentrum“ bis Einmündung Lindenstraße – asphaltiert werden soll“. Und „dies muss unter Vollsperrung der Fahrbahn geschehen“. Denn: Die Absicherung der Arbeitskräfte und der Verkehrsteilnehmenden könne „aufgrund des hohen Schwerlast-Anteils und der zeitgleich teils rasanten Fahrweisen in der Ortsdurchfahrt nicht ohne Vollsperrung gewährleistet werden“. Von dieser Vollsperrung nicht betroffen ist laut Stadt der Schulbusverkehr: „Dieser wird aufrechterhalten, die zuständige Baufirma wird betroffene Busse auf der Strecke passieren lassen.“

Die Anlieger

Für die Anlieger besteht am Freitag, 20. Mai, eine Zufahrt von Aue kommend bis zur Baustelle, das heißt bis zu den Straßen „Zur Ecke“ und „Am Biel“. Am Samstag, 21. Mai, findet dann wie angekündigt der Deckschicht-Einbau unter Vollsperrung mittels zwei Fertigern vom westlichen Ortseingang in Richtung Raumland statt. Auch hier wird der Verkehr großräumig über die ausgeschilderte Umleitung geführt.

Anlieger können die Wohngebiete vom Westen her über die Adolf-Böhl-Straße oder von Raumland kommend bis mittags über die Straßen „Unter der Hohen Fuhr“ und „Zum Friedhof“ anfahren. Sobald die Asphaltier-Arbeiten bis dorthin fortgeschritten sind, werden die Anlieger die Zuwege bis einschließlich „Am Biel“ wieder nutzen können. Wichtig: Die Freigabe zur Befahrung der Deckschicht erfolgt am Samstag ausschließlich für den Anliegerverkehr mit Pkw. An beiden Tagen werden direkte Anlieger der Ortsdurchfahrt gebeten, ihre Fahrzeuge je nach Notwendigkeit rechtzeitig außerhalb der Baustelle zu parken.

Die Bitte der Stadt

Aufgrund der kurzfristigen Sperrmaßnahme und den entstehenden Verkehrseinschränkungen bittet die Stadt Bad Berleburg um Rücksichtnahme und Verständnis und weist auf die unbedingte Nutzung von Umleitungsstrecken hin, um die Verkehrssituation der Anlieger nicht unnötig zu belasten.

