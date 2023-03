Osterfeuer in Wittgenstein: Die Termine im Überblick

Nach zwei Jahren Pause konnte im vergangenen Jahr in Rückershausen endlich wieder ein Osterfeuer stattfinden – so auch in diesem Jahr.

Wittgenstein. In wenigen Wochen werden in Wittgenstein wieder zahlreiche Osterfeuer veranstaltet. Hier ist eine Übersicht.

Das Osterfeuer – für viele Menschen in der Region gehört es zu den Osterfeiertagen einfach dazu. In den Wittgensteiner Kommunen laufen daher die Vorbereitungen für die zahlreichen Veranstaltungen bereits auf Hochtouren. Wir haben in den Rathäusern nachgefragt, welche Osterfeuer bereits angemeldet sind.

Es ist natürlich möglich, dass bis Ostern noch weitere Osterfeuer angemeldet werden. Hier eine erste Übersicht über die anstehenden Termine.

Bad Berleburg

In und um Bad Berleburg starten die Osterfeuer am Samstagabend, 8. April.

Alertshausen: Platz an der Straße „Zum Katzensturz“, 19.30 Uhr, Veranstalter ist der Bärenverein Alertshausen.

Arfeld: Sportplatz/Turnhalle, ab 19 Uhr, Veranstalter ist die Burschenschaft Arfeld.

Bad Berleburg: Auf der Lenne, ab 19 Uhr, Veranstalter ist die Landjugend Wittgenstein.

Beddelhausen: Freifläche am Dorfgemeinschaftshaus, ab 19 Uhr, Veranstalter ist die Burschenschaft Beddelhausen.

Berghausen: Sportplatz, ab 18.30 Uhr, Veranstalter ist die Dorfjugend Berghausen.

Diedenshausen: Festhalle „Auf der Steinert“, 18.30 Uhr, Veranstalter ist die Dorfjugend Diedenshausen.

Dotzlar: Sportplatz, 18 Uhr, Veranstalter ist die Burschenschaft Dotzlar.

Elsoff: Schützenhalle, ab 18 Uhr, Veranstalter ist die Burschenschaft Elsoff.

Girkhausen: Schützenhalle,ab 19 Uhr, Veranstalter ist der MGV 1891 Girkhausen und CVJM Posauenchor Girkhausen.

Müsse: Schützenhalle, ab 18 Uhr, Veranstalter ist die Burschenschaft Müsse.

Raumland: Wanderparkplatz an der Ederbrücke, ab 18.30 Uhr, Veranstalter ist die Dorfjugend Raumland.

Richstein: Sportplatz, ab 19.30 Uhr,Veranstalter ist die Dorfjugend Richstein.

Rinthe: Altenberg, ab 19 Uhr, Veranstalter ist die Dorfjugend Rinthe.

Sassenhausen: Sportplatz, ab 19 Uhr, Veranstalter ist die Dorfjugend Sassenhausen.

Schüllar-Wemlighausen: Im Heidebach, ab 19 Uhr, Veranstalter ist die Dorfjugend Schüllar-Wemlighausen.

Schwarzenau: Mehrzweckhalle, ab 18.30 Uhr, Veranstalter ist der Schützenverein Schwarzenau.

Weidenhausen: Sportplatz, ab 18 Uhr, Veranstalter ist die Löschgruppe Weidenhausen.

Wingeshausen: Schützenhalle, ab 19 Uhr, Veranstalter ist die Dorfjugend Wingeshausen.

Wunderthausen: Grillplatz Kanel, ab 20 Uhr, Veranstalter ist die Dorfjugend Wunderthausen.

Bad Laasphe

Auch hier finden die meisten Osterfeuer am Samstagabend statt.

Banfe: auf dem Platz unterhalb des Sportplatzes, ab 18 Uhr , Veranstalter ist die Thekenmannschaft „Zur Post“.

Fischelbach: Festplatz unterhalb der Schützenhalle, ab 18 Uhr, Veranstalter ist der Jugendclub Fischelbach.

Rückershausen: Platz am Ende der Eichwaldstraße, ab 19 Uhr, Veranstalter ist die Dorfjugend Rückershausen.

Steinbach: mit Einbruch der Dunkelheit „Am Kalmerich“, Veranstalter ist die Burschenschaft Steinbach-Rüppershausen.

Bad Laasphe (Teufelskanzel): am Ostersonntag, 9. April, mit Einbruch der Dunkelheit auf der Teufelskanzel, Veranstalter ist die Gaststätte Zur Teufelskanzel.

Erndtebrück

Die folgenden Osterfeuer in der Edergemeinde finden am Samstag, 8. April, statt.

Balde-Melbach: am Löschweiher, ab 18.30 Uhr, Veranstalter ist hier die Osterfeuer-Gemeinschaft Balde-Melbach.

Womelsdorf: „Zum Auerain“, ab 17 Uhr, Veranstalter ist die Dorfjugend Womelsdorf.

Schameder: An der Lai, 19 Uhr, Veranstalter ist die Dorfjugend Schameder.

Birkelbach: am Schloßberg, ab 18 Uhr, Veranstalter ist hier die Dorfjugend Birkelbach.

Röspe: am Ende des Aleewegs, ab 18 Uhr.

Birkefehl: In der Hude, ab 19 Uhr.

Benfe: Unterhalb des ehemaligen Gasthofes „Zum Birkenhof“, ab 18 Uhr.

