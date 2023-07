Blick von oben auf das Firmengelände der Osterrath GmbH & Co. KG bei Saßmannshausen. Die Erweiterungsfläche liegt auf dem Bild unmittelbar hinter den bestehenden Gebäuden.

Wirtschaft Osterrath in Saßmannshausen: Reicht künftig das Löschwasser?

Saßmannshausen. Das Unternehmen müsse den Brandschutz im Blick behalten, mahnt der Kreis, wenn es sich mit seiner Produktion weiter ausdehnen wolle.

Das Bauplanungsrecht für eine Erweiterungsfläche der Firma Osterrath im Bereich Wahlbachsmühle bei Saßmannshausen steht nach der Sommerpause in Bad Laasphe noch einmal auf der politischen Agenda. Unter anderem geht es darum, dass ein geänderter Flächennutzungsplan der Bezirksregierung in Arnsberg zur Genehmigung vorzulegen sei, so die Bad Laaspher Bauverwaltung. Ferner soll der Bad Laaspher Rat über einige Stellungnahmen mit Hinweisen und Anregungen von Trägern öffentlicher Belange abstimmen, die auch eine spätere Nutzung des Areals betreffen.

Kreis warnt vor Lahn-Hochwasser

So weist die Untere Naturschutzbehörde des Kreises Siegen-Wittgenstein darauf hin, dass die Änderungsfläche „eine schutzwürdige Biotopfläche“ überlagere, nämlich das Lahntal zwischen Feudingen und Laasphe. „Beeinträchtigungen“ könnten jedoch grundsätzlich ausgeglichen werden, sollte auf dem Areal einmal gebaut werden. Außerdem macht der Kreis darauf aufmerksam, dass eine Überschwemmung der Erweiterungsfläche bei Lahn-Hochwasser nicht ausgeschlossen werden könne.

Zum Brandschutz merkt der Kreis an, dass neben einer Zisterne für das derzeitige Betriebsgelände mindestens noch eine zweite für die Erweiterungsfläche nötig sei, um künftig die Löschwasser-Versorgung sicherzustellen. Bislang kann Löschwasser aus einer Transportleitung der Wasserverbandes Siegen-Wittgenstein entnommen werden – aus einem Hydranten, der jedoch zurückgebaut werden soll.

Politik grundsätzlich für Umwidmung

Sowohl der Umwelt-, Bau- und Denkmalausschuss als auch der Bad Laaspher Rat hatten sich bereits im April grundsätzlich dafür ausgesprochen, dass das etwa einen Hektar große Areal unmittelbar westlich des bisher genutzten Firmengeländes von einer Fläche für die Landwirtschaft zu gewerblichen Bauflächen umgewidmet wird. Osterrath ist ein seit 1850 bestehendes, inhabergeführtes Familienunternehmen, das am Standort Wahlbachsmühle in Bad Laasphe vorrangig Stanz- und Rohrform-Produkte produziert – und derzeit weiter expandiert.

Politisch beraten werden soll das Thema am Mittwoch, 16. August, ab 18 Uhr öffentlich im Umwelt-, Bau- und Denkmalausschuss. Das letzte Wort in der Sache hat dann am Donnerstag, 24. August, der Rat der Stadt Bad Laasphe. Dessen öffentliche Sitzung beginnt um 18.30 Uhr. Beide Gremien tagen im Rathaus, Ratssaal.

