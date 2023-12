Otto-Belegschaft spendet für viele gute Zwecke

Schwarzenau Die Geschäftsführung stellt das Spendenbudget zur Verfügung und die Belegschaft entscheidet, wofür das Geld verwendet wird.

Otto hält an Weihnachtstradition fest Belegschaft wählt 20 gemeinnützige Projekte und Einrichtungen aus Bad Berleburg. Eine Weihnachtstradition auf die sich die Mitarbeitenden von Otto Building Technologies jedes Jahr freuen: Die Geschäftsführung stellt das Spendenbudget zur Verfügung und die Belegschaft entscheidet, wofür das Geld verwendet wird. Bereits seit einigen Jahren verzichtet das Unternehmen auf Weihnachtspräsente und spendet stattdessen für gemeinnützige Projekte und Einrichtungen.

Über Otto Building Technologies Die Otto Building Technologies GmbH zählt zu den führenden Fachunternehmen für gebäudetechnischen Anlagenbau in Deutschland und blickt auf eine über 50-jährige erfolgreiche Firmengeschichte zurück. Das Unternehmen mit Sitz in Bad Berleburg-Schwarzenau wurde 1967 durch Hartmut Otto sen. als Ein-Mann-Betrieb gegründet. Heute unterhält Otto mit dem Hauptsitz in Bad Berleburg 15 Standorte im Bundesgebiet sowie eine Tochtergesellschaft in Polen. Otto stattet Einkaufszentren, Krankenhäuser, Bürogebäude, industrielle Infrastrukturen und Forschungseinrichtungen mit seinen Anlagensystemen und technischen Lösungen aus und betreut Kunden aus Industrie, Gewerbe, Handel und der öffentlichen Hand. Von den 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten rund 160 in Bad Berleburg-Schwarzenau. Seit Anfang 2019 ist das Unternehmen eine Tochtergesellschaft der ENGIE Deutschland.

Otto zählt zu den führenden Unternehmen im gebäudetechnischen Anlagenbau in Deutschland. Rund 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben im vergangenen Jahr über 500 Projekte erfolgreich realisiert. Von dem Erfolg will das Unternehmen etwas zurückgeben und stellt jedem Standort ein eigenes Spendenbudget zur Verfügung.

Die Otto-Teams vor Ort fühlen sich eng mit ihrer Region verbunden und freuen sich, lokal etwas zurückgeben zu können. Dirk Jung

„Zusammenhalt und Engagement stehen für uns als Unternehmen an oberster Stelle. Daher leisten wir gerne unseren Beitrag“, erklärt Geschäftsführer Dirk Jung. „Die Otto-Teams vor Ort fühlen sich eng mit ihrer Region verbunden und freuen sich, lokal etwas zurückgeben zu können.“

Kronkorken-Sammelstellen Kronkorken-Sammelaktion „Go für Lotta“: Um die Spendenkampagne zugunsten der weiteren Forschung für GNAO1-Patienten weiter zu unterstützen, haben Lottas Großeltern eine Sammelaktion ins Leben gerufen. Wer sich beteiligen möchte, kann seine gesammelten Kronkorken an folgenden Stellen abgeben: Schäfers Backstuben, Bad Berleburg (Hilgenacker 15), Zentrum Via Adrina, Arfeld, Hundezentrum Wittgenstein, Schwarzenau, Siggi & Peter Limper, Richstein, Regina und Dietmar Kirchner, Hatzfeld, Raiffeisenmarkt Hatzfeld, Johannes Lölkes, Oberasphe, Irene Stolz, Frohnhausen

Die Belegschaft in Schwarzenau unterstützt mit ihrem Spendenbudget die Zinkstudie für GNAO1-Patienten mit dem Motto „Go für Lotta“. Lotta, die Enkelin einer engagierten Mitarbeiterin, hat den seltenen Gendefekt GNAO1. Sie kann nicht alleine sitzen, nicht laufen, nicht sprechen und leidet an unkontrollierten Bewegungen. Aktuell gibt es knapp 30 bekannte Fälle in Deutschland, ein passendes Medikament oder eine Therapie gibt es allerdings noch nicht. Zurzeit befindet sich eine vielversprechende Zinkstudie der Uniklinik Köln in den Startlöchern, für die Lottas Eltern fleißig Spenden sammeln. Die Vielfalt der ausgewählten Einrichtungen zeigt das breite soziale Engagement der Belegschaft und schafft Bewusstsein für die verschiedenen Bedürfnisse in der Gesellschaft.

14 Niederlassungen - 14 Projekte

Die Otto-Teams der 14 Niederlassungen haben sich für folgende Einrichtungen entschieden: Frauen helfen Frauen e.V. (Frauenhaus Siegen), Kinderhospiz Balthasar (Olpe), Tierpark Niederfischbach e.V., Elterninitiative Kinderkrebs Marburg e.V., Helping Hands Cologne e.V., Elterninitiative krebskranker Kinder St. Augustin e.V., Verein für krebskranke Kinder Kassel e.V., Bärenherz Stiftung (Wiesbaden), Stationäres Hospiz Lebensbrücke (Flörsheim am Main), Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst Löwenzahn (Dortmund), Spendenaktion für Hinterbliebene - Bauunglück Hamburg Hafencity, Kinder- und Jugendkrankenhaus Auf der Bult (Hannover), Kinderhospiz Sterntaler (Mannheim), Elisabeth-Hospiz Stadtlohn, Wolfsträne e.V. (Leipzig), Leipziger Kinderstiftung, Kinderhospiz Bärenherz Leipzig e.V., Selbsthilfeverein Mukoviszidose Landesverband Berlin-Brandenburg, Kinderherzen - Fördergemeinschaft Deutsche Kinderherzzentren e.V.

