Paris Air Show: Bikar positioniert sich in Luftfahrtbranche

(FILES) Visitors stand in the International Paris Air Show at the Paris–Le Bourget Airport on June 19, 2023. (Photo by Ludovic MARIN / POOL / AFP)

Raumland/Le Bourget. Das Raumländer Unternehmen Bikar strebt in neue Höhen – die neue Bikar Aerospace GmbH präsentierte sich jetzt auf internationaler Ebene.

Das Raumländer Familienunternehmen Bikar hat seinen Aufstieg in der Luftfahrtbranche weiter vorangetrieben. Die vor wenigen Monaten speziell für das Luftfahrtgeschäft gegründete Bikar Aerospace GmbH nahm erstmals an der Paris Air Show, der internationalen Messe für Luft- und Raumfahrt, teil. Die Paris Air Show, die eine Woche lang auf dem Flughafen Le Bourget stattfand, zog zahlreiche namhafte Unternehmen der Luftfahrtindustrie an.

Vom Zulieferer bis zum Flugzeugbauer versammelte sich die Branche, um die neuesten Entwicklungen und Innovationen zu präsentieren. Viele Aussteller nutzten die Messe auf dem Flughafen natürlich zur Präsentation der neuesten Flugtechnik. So wurden auf dem Rollfeld Dutzende moderne Flugzeuge ausgestellt, darunter sogar eine imposante Ariane-Rakete, die aus der Nähe bewundert werden konnte.

Das internationale Messeteam der BIKAR AEROSPACE GmbH. Foto: Bikar / WP

Bikar nutzte diese einzigartige Gelegenheit, um sich als führender Lieferant für Luftfahrtmetalle wie Aluminium der Branche zu positionieren. Das Unternehmen stellte seine digitalen, kundenindividuellen IT-Lösungen für reibungslose Lieferabläufe sowie seine hochautomatisierte Produktion vor, die auf jahrzehntelanger Erfahrung in der Distribution von Halbzeugen unterschiedlicher Werkstoffe basiert. Diese beeindruckenden Möglichkeiten weckten große Begeisterung bei den Besuchern der Messe. Das 20-köpfige Messeteam der Bikar Aerospace GmbH, bestehend aus Mitarbeitenden aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, Spanien und der Türkei, begrüßte neben vielen bekannten Partnern auch eine Vielzahl potenzieller Neukunden.

Alexander Bikar, CEO der Bikar Aerospace GmbH , zeigte sich begeistert von der Teilnahme an der Paris Air Show: „Die Messe kam für uns genau zum richtigen Zeitpunkt. Wir haben in den vergangenen Jahren ein hochqualifiziertes Team von Luftfahrtexperten aufgebaut, das eng mit unseren Mitarbeitenden in Bad Berleburg und Korbußen zusammenarbeitet. Auf diese Weise können wir einzigartige Lösungen für diese faszinierende Branche anbieten.“

Mit der erfolgreichen Teilnahme an der Paris Air Show hat Bikar seine Position als innovativer Akteur in der Luftfahrtbranche gestärkt. Die Zukunft von Bikar in der Luftfahrtindustrie verspricht weitere aufregende Entwicklungen. So wurde im Rahmen der Messe bereits der Vertrag für eine kommende Auslandsniederlassung in Indien unterzeichnet, die im kommenden Jahr eröffnet werden soll.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein