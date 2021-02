Partner der Sportvereine in Bad Laasphe

Kreissportbund und Bürgermeister betonen die Bedeutung des ständigen Dialoges.

Bad Laasphe. Welche Aufgaben übernimmt der Kreissportbund (KSB) Siegen-Wittgenstein, wie ist er aufgebaut und wer kümmert sich um welche Belange? Darüber und über vieles Weitere informierte sich jetzt Bad Laasphes Bürgermeister Dirk Terlinden aus erster Hand. KSB-Vorsitzender Ottmar Haardt empfing den Verwaltungschef am Montag in der Geschäftsstelle des Vereins in Siegen – natürlich coronakonform mit Mindestabstand und Maske. Gemeinsam sprachen sie auch über sportpolitische Strukturen des Landes, Projekte und die Zusammenarbeit in der Vergangenheit und in der Zukunft.

Ideen ausgetauscht

„Der Kreissportbund ist als überregionaler Partner unseres Stadtsportverbandes ein wichtiger Partner für die Sportvereine in der Lahnstadt. Er unterstützt die Vereine auf vielfältige Weise mit einem umfangreichen Leistungsportfolio, ist Netzwerk- und Bindungsstelle, Koordinator, Interessensvertreter und Dienstleister. Daher war es Herrn Haardt und mir sehr wichtig, dass wir uns auch einmal bei einem persönlichen Kennenlern-Gespräch über unsere Vorstellungen und Ideen austauschen“, sagte Dirk Terlinden im Anschluss an das Treffen.

Wichtiger Dialog

Dem konnte Ottmar Haardt nur beipflichten. Auch in der Zukunft möchte der KSB den so wichtigen Dialog mit den Akteuren auf der lokalen Ebene fortführen. „Und da gehören die Bürgermeisterin und die Bürgermeister natürlich unbedingt dazu“, so Ottmar Haardt.