Party in Erndtebrück: Das plant der ECC beim Carnevalsball

ECC lädt am 3. Februar zum großen Carnevalsball in die Erndtebrücker Schützenhalle.

Erndtebrück Kostümwettbewerb, Tänze und viele Überraschungen: Am Samstag feiert der ECC seinen großen Carnevalsball. Alle Infos zum Abend.

Nachdem der EKV am 27. Januar bereits seinen großen Karnevalsball feierte, steckt auch der ECC mitten in den Vorbereitungen. Höchste Zeit, einen Überblick der bevorstehenden Veranstaltungen zu geben: Und die beginnen beim ECC am kommenden Wochenende mit dem großen Carnevalsball. Los geht es am Samstag, 3. Februar, in der Erndtebrücker Schützenhalle mit dem Einlass ab 18 Uhr. Der Einmarsch der aktiven und passiven Mitglieder ist für 19.11 Uhr vorgesehen. Nach der Begrüßung durch den Vereinspräsidenten Dominik Buch - welcher auch den restlichen Abend die Moderation übernehmen wird - und der traditionellen Schunkelrunde, wird die Bühne geräumt und Platz gemacht für die Hauptakteure. Zuerst sind die Tanzmäuse und die Tanz-Kids an der Reihe, anschließend darf sich das Publikum auf die Jugend- und Funkengarde freuen. Auch die Showtänze der Tanz-Kids, der Jugendgarde und der Funkengarde sind im späteren Programmverlauf noch zu sehen.

Der ECC lädt zum großen Carnevalsball. Foto: Privat

Natürlich sind auch in diesem Jahr wieder viele Gastvereine mit dabei - sowie die Showtanzgruppe des EKV Wittgenstein 1991. Es wird wieder einmal sehenswert und einige Überraschungen stehen auf dem Programm. Einen weiteren Höhepunkt bildet das Funken-Trio des ECC, sowie das Männerballett. Auch Verkleiden lohnt sich in diesem Jahr wieder, denn die alljährliche Kostümprämierung findet wieder statt - mit attraktiven Einzel- und Gruppenpreisen. Musikalisch untermalt und begleitet wird die Veranstaltung in diesem Jahr von DJ Philip Torero. Der ECC weist auf die vorgesehenen Alterskontrollen und Eintrittsbänder beim Einlass hin. Hierfür ist unbedingt ein Personalausweis mitzuführen und ggf. vorzuzeigen. Für die Gäste im Alter von unter 18 Jahren steht auf unserer Homepage der Download einer Übertragung der Personenfürsorge zur Verfügung.

Weitere Veranstaltungen

Weiter geht das närrische Treiben am Altweiberfastnacht, am 8. Februar. Dann wird um 10.11 Uhr das Erndtebrücker Rathaus gestürmt. Hierbei wird dem Bürgermeister der Rathausschlüssel und somit sämtliche Ämter der Gemeindeverwaltung mit ihren Aufgaben durch die Carnevalisten entzogen. Gegen Mittag findet wieder die traditionelle Kasernenstürmung statt - und zwar ab 13.11 Uhr.

Das Funken-Trio des ECC. Foto: Privat

Der Kindercarneval des ECC startet am Rosenmontag, 14.11 Uhr. Bereits ab 13.11 Uhr ist der Einlass in die Schützenhalle. Dann haltzen die Clowns jede Menge Spiel, Spaß und Kamelle bereit. Wem das nicht reicht, darf sich auf den zwei Hüpfburgen austoben. Außerdem haben die Tanzmäuse, die Tanz-Kids, die Jugendgarde sowie das Funkenduo ihren Auftritt.

