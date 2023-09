Party und Festzug: Das war die Arfelder Kirmes

Arfeld. Zum 391. Mal fand in Arfeld die Kirmes statt. Der große Festzug war nur eines von mehreren Highlights am Wochenende.

Wenn in Arfeld wieder die rot-schwarzen Wimpelketten im Dorf hängen, ist es soweit: Die Burschenschaft lädt zur traditionellen Kirmes. Und dieser Einladung sind am Wochenende wieder viele Gäste gefolgt. Bereits am Samstagabend herrschte am und vor allem im Festzelt Partystimmung pur. Für die passende Musik sorgte die Band „Soundslike“.

Am Sonntagmorgen ging es dann für die Mitglieder der Burschenschaft früh weiter, damit bis zum großen Festzug alles hergerichtet ist. Und der startete um 13 Uhr am Zentrum Via Adrina. Von dort aus ging es zum Takt des Musikvereins Müsen und des Tambourkorps Dotzlar durch das Dorf. Auch in diesem Jahr waren wieder einige befreundete Vereine sowie Vereine aus dem Ort mit im Festzug vertreten, der viele Zuschauer an den Straßenrand lockte. Musikalische Unterstützung gab es an diesem Tag zudem von der Kapelle Zauberwald und abends von der Band Elevation.

Lesen Sie auch: 850 Jahre Berghausen: Die schönsten Bilder vom Jubiläum

Es ist bereits die 391. Kirmes, die in Arfeld gefeiert wurde. „Bereits 1632 wurde das erste Kirchweihfest in Arfeld gefeiert. Damit ist es das älteste Volks- und Heimatfest im Wittgensteiner Raum“, so die Burschenschaft. Im Laufe der Jahre entwickelte sich die Kirmes immer weiter zum Fest der unverheirateten Jungen und Mädchen. Und die werden auch diesen Montag, 3. September, wieder früh auf den Beinen sein – aus gutem Grund: Sie gehen von Haus zu Haus und sammeln Eier und Schinken, um daraus Eierkuchen zu backen. Mit dem „Watzzug“ am Abend endet die traditionelle Kirmes. Apropos Tradition: Die hat auch die Spendenaktion am Sonntag. Deren Erlös kommt dem Kinder- und Jugendhospiz Balthasar in Olpe zugute.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein