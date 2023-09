Partystimmung: Berghausens Start ins Jubiläums-Wochenende

Berghausen. Die Radio Siegen Kulthit-Party war ein voller Erfolg. Jetzt geht es an den Aufbau für die große Jubiläumsfeier am Sonntag.

Was ein Start in das Jubiläums-Wochenende in Berghausen. Nachdem bereits die ersten Veranstaltungen im Rahmen des 850-jährigen Dorfjubiläums für ausgelassene Stimmung beim Partyvolk sorgten, setzte die Radio Siegen Kulthit-Party am Freitagabend in der Berghäuser Fest- und Kulturhalle noch einmal einen drauf. Bereits nach kurzer Zeit war die Halle voll und die Stimmung „mega“. „Der Abend war einfach richtig cool“, freut sich Sandra Janson vom Orga-Team. „Die Halle war voll, das Publikum bunt gemischt, was ich besonders cool fand.“ Von jung bis alt wurde gemeinsam gefeiert – und das bis 4 Uhr morgens.

Und beliebt waren auch die Hits der vergangenen vier Jahrzehnte, die Tom Schirmer und DJ Marcus Nauroth am Abend – und eben bis in die frühen Morgenstunden – zum Besten gaben. „Die Musik war super. Viele Musikwünsche wurden erfüllt.“ Selbst „Last Christmas“ dröhnte aus den Boxen, ebenso wie Schlager, Partymusik oder rockige Lieder von beispielsweise ACDC. „Zum Schluss kam noch das Wittgensteiner Heimatlied, bei dem alle lauthals mitgesungen haben“, freut sich Janson, die wie auch viele andere Dorfbewohner schon früh wieder auf den Beinen ist.

Um 10 Uhr haben sich zahlreiche Berghäuser im Dorf getroffen, um für den anstehenden Festsonntag alles aufzubauen und in der Halle aufzuräumen. „Es sind wirklich viele Menschen heute dabei“, so Sandra Janson. Um 10 Uhr geht es am Sonntag mit dem Gottesdienst los, bevor die lange Tafel und zahlreiche Aktionen im ganzen Dorf starten. Und: Auch der Kindergarten feiert ein kleines Jubiläum – den 50. Geburtstag. Natürlich dürfen auch dort viele bunte Aktionen nicht fehlen.

Den kompletten Programmablauf sowie wichtige Hinweise zur Anfahrt (am besten via Bahn) sowie Parkmöglichkeiten finden Sie unter wp.de/wittgenstein.

