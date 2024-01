Partystimmung in Bad Laasphe: Das war die erste Zumba-Party

Bad Laasphe Zum ersten Mal überhaupt standen Nicole Fischer, Anne Dreher und Karen Wolf gemeinsam auf der Bühne. Für sie ist Tanzen mehr als Sport.

Gute Laune, Party-Beats und farbenfrohe Outfits - in der Turnhalle der Bad Laaspher Grundschule war am Samstag einiges los. Der Grund: Zum ersten Mal überhaupt fand dort eine Zumba-Party statt - in Kooperation mit dem Laaspher Fitnesstudio RadioAktiv. Dabei standen gleich drei Zumba-Trainerinnen gemeinsam auf der Bühne - Nicole Fischer, Anne Dreher und Karen Wolf. Alle drei haben sich beim Zumba in den vergangenen Jahren kennen gelernt, sind mittlerweile gute Freunde. „Zumba verbindet“, waren sie sich einig. Und: „Zumba ist mehr als ein Sport. Es geht hierbei nicht um Leistung oder Können - sondern um Spaß“, so Fischer. „Zumba ist Lebensfreude“, ergänzte Wolf. Und das sollte auch am Samstagabend jeder zu spüren bekommen, der zur Party kam.

Zum ersten Mal haben Nicole Fischer, Anne Dreher und Karen Wolf die Zumba-Party in Wittgenstein organisiert. Foto: Ramona Richter / WP

Und gekommen sind zahlreiche Teilnehmer - die meisten von ihnen strahlten in ihren Sportoutfits um die Wette. „Das ist beim Zumba häufig so“, sagte Anne Dreher und lachte. „Zumba ist bunt.“ Nach Corona kam sie zum Sport, machte kurz darauf ihren Trainerschein. Bei einer Zumba-Party lernte sie dann auch Nicole Fischer kennen, die selbst schon fast zehn Jahre den Sport betreibt. „Instructor aber bin ich erst seit vier Jahren.“ Karen Wolf ist bereits seit sechs Jahren Zumba-Trainerin. Dennoch: Zu dritt auf der Bühne standen die drei vorher noch nie. „Das wird eine ganz neue Erfahrung. Es wird spannend zu sehen, wie wir dort gemeinsam aufeinander reagieren“, sagte Dreher noch vor der großen Party.

Zahlreiche Zumba-Fans kamen zur ersten großen Zumba-Party nach Bad Laasphe. Foto: Privat

Die Idee, eine Zumba-Party auch mal in Bad Laasphe zu veranstalten, hatten die drei im Dezember vergangenen Jahres. „Dadurch war es schon sehr spontan“, so Fischer. Einer der Gründe für Wittgenstein waren die langen Fahrwege, die Zumba-Liebhaber sonst für solche Veranstaltungen auf sich nehmen müssen. „Wir wollten etwas hier in der Nähe.“ Und so entschieden sie sich nach langer „Party-Pause“ für Bad Laasphe, wo Nicole Fischer bereits einige Zumba-Tänzer aus ihren Kursen bei RadioAktiv kannte. Anne Dreher und Karen Wolf geben im benachbarten Hessen ihre Zumba-Kurse.

Gemeinsam standen die Trainerinnen bei Zumba-Party auf der Bühne. Foto: Privat

Und siehe da: Trotz kurzfristiger Planung kamen am Samstagabend zahlreiche Zumba-Fans gut gelaunt in die Turnhalle und brachten so Partystimmung in die sonst kalte Jahreszeit. Der Termin in den Wintermonaten hatten die drei bewusst gewählt. „Wie man häufig sieht, ist Zumba farbenfroh und bringt gute Laune mit sich - genau das brauchen wir in den kalten Monaten“, sagte Fischer. Dabei gehe es weniger um Perfektion. „Es ist kein Tanzkurs. Man wird hier nicht bewertet.“ Und wie schaut es mit weiteren Zumba-Partys im Wittgensteiner Land aus? „Warum nicht? Wir hätten auf jeden Fall Lust“, waren sich Fischer, Wolf und Dreher einig, bevor es für die drei Trainerinnen auf die Bühne ging. „Habt ihr Lust?“, riefen sie in die Menge. „Ja!“, kam es einheitlich zurück - und dann ertönte auch schon die Musik.

