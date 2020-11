Pater Ruban Pinheiro kommt als Seelsorger für Wittgenstein

Blick auf die katholische Pfarrkirche St. Marien in Bad Berleburg. Hier wie auch in Christus König Erndtebrück sowie in St. Petrus und Anna Bad Laasphe wird die nächste Zeit über Pater Ruban Pinheiro die Heiligen Messen zelebrieren.

Wittgenstein. Friedhelm Rüsche als übergangsweiser Pfarrverwalter wendet sich nach dem Abschied von Pfarrer Bernhard Lerch an die katholischen Gläubigen.

Nach dem Abschied von Pfarrer Bernhard Lerch zum Monatswechsel hat sich jetzt der vorübergehende Leiter des katholischen Pastoralverbundes Wittgenstein, Friedhelm Rüsche aus Hilchenbach, an die „Mitchristen“ im Altkreis gewandt. „Für die nächste Zeit wünschen ich uns allen, dass wir die anstehenden Aufgaben gemeinsam bewältigen, und dass die Zeit des Wartens auf einen neuen Pfarrer nicht zu lang sein wird“, so Rüsche im aktuellen Pfarrbrief.

Hauptsächlich leitet Rüsche den benachbarten Pastoralverbund Nördliches Siegerland. Bis zur Neubesetzung der Leiter-Stelle in Wittgenstein wurde er jedoch von Alfons Hardt, Generalvikar des Erzbistums Paderborn, zusätzlich zum übergangsweisen Pfarrverwalter der drei katholischen Gemeinden dort ernannt. „Gleichzeitig wird Pater Ruban Pinheiro für den Gottesdienst und die Seelsorge zuständig sein und vor allem in Bad Berleburg wohnen“, so Rüsche. „Ebenso ist Gemeindereferentin Barbara Marburger als Ansprechpartnerin vor Ort.“ Pinheiro ist Pater des Karmeliten-Ordens aus Indien.

Neue Aufgaben in Finnentrop

Kommt stellvertretend in den katholischen Pastoralverbund Wittgenstein: Pater Ruban Pinheiro. Foto: Pastoralverbund Wittgenstein

Lerchs Weggang aus gesundheitlichen Gründen hätten die Gläubigen im Pastoralverbund „mit wirklicher Betroffenheit, aber auch mit großem Verständnis zur Kenntnis genommen“, stellt Rüsche fest. Neue Aufgaben habe Lerch im Pastoralverbund Finnentrop gefunden, „wo er seinem langjährigen Freund, Pfarrer Raimund Kinold, künfig noch helfen wird“.

Als Pfarrverwalter sichert Friedhelm Rüsche dem Pastoralverbund seine Unterstützung zu. Er werde einmal in der Woche nach Bad Berleburg kommen, um mit den pastoralen Mitarbeitern, mit Elisabeth Kroh vom Pfarrbüro und weiteren Kontaktpersonen das Nötige zu besprechen, zu unterschreiben und zu klären. „Darüber hinaus nehme ich gerne an den Sitzungen des Gesamtpfarrgemeinderates und der Kirchenvorstände teil“, bietet Rüsche an. „Alles Weitere wird sich ergeben.“ Ansonsten sei er telefonisch in Dahlbruch erreichbar.

Kontakt: Friedhelm Rüsche, 02733/8144510, 02733/51127 (Sekretariat), Fax 02733/814526, E-Mail: f.ruesche@pv-noerdliches-siegerland.de, Internet: www.pv-noerdliches-siegerland.de