Freibad Personalnot in Bädern? Das ist die Situation in Hesselbach

Hesselbach. Der Förderverein Freibad Hesselbach über Nachwuchsgewinnung, ehrenamtliche Helfer und Herausforderungen.

Wie schaut es derzeit mit dem Personal in den heimischen Schwimmbädern aus? Hierzu hat die Lokalredaktion bereits mit den Wittgensteiner Kommunen gesprochen (wir berichteten). In Hesselbach kümmert sich bereits seit vielen Jahren der Förderverein Freibad Hesselbach unter anderem um die Sicherung des Freibad-Standortes für die nächsten Jahre, die Organisation von Arbeitseinsätzen und vieles mehr? Die Redaktion hat bei Anna Lena Jung, 2. Vorsitzende des SV Oberes Banfetals und Dennis Blecher, Schriftführer des Fördervereins Freibad Hesselbach, nachgefragt, wie die aktuelle Lage in Hesselbach ist.

Aktuell blicke man positiv in die Zukunft, was die Nachwuchsgewinnung betrifft. „Einigen Bürgern der Umgebung liegt viel an unserem Freibad. Deshalb freuen wir uns jedes Jahr, dass wir so zahlreiche ehrenamtliche Unterstützung in allen Bereichen, ganz egal ob es in der Badeaufsicht, Technik oder der Pflege des Gebäudes und Geländes ist, erhalten. Auch wenn hin und wieder jemand aufhört oder eine Pause einlegt, können wir meistens auch neue Helfer gewinnen“, heißt es.

Die Belastung für das Personal halte sich aktuell in Grenzen. „Unsere Gäste verhalten sich meistens sehr rücksichtsvoll und halten sich an alle Regeln. Dies erleichtert auch unseren Helfern die Arbeit.“ Problematisch sei eher, dass viele Helfer erst Nachmittags oder Abends Zeit haben, „so dass die frühen Öffnungszeiten nur aufwendig besetzt werden können“. Eingeschränkte Öffnungszeiten aber resultieren daraus nicht – eher im Gegenteil: „Wir haben die Öffnungszeiten in diesem Jahr eher ein Stück erweitert, um Familien mit Kindern in den Ferien möglichst viel „Hesselbacher Freibad“ zu bieten. Aus der Erfahrung der letzten Jahre öffnen wir erst ab mittags (ab 13 Uhr/außerhalb der Ferien um 15 Uhr).“ Zu Saisonbeginn werde geschaut, wie die vergangenen Jahre verlaufen sind und wie die Besetzung der Badeaufsichten geklappt hat. Daran werde sich orientiert.

Weitere Helfer willkommen

Was das Personal betrifft, so laufen die Arbeiten der Badeaufsicht ehrenamtlich ab. Dafür seien viele Helfer über 18 Jahren abwechselnd oder auch nacheinander jeden Tag für etwa ein bis zwei Stunden im Einsatz. „Für einen reibungslosen Ablauf – vor allem in Bezug auf die technischen Arbeiten – stehen wir jedoch in engem Kontakt mit der Stadt Bad Laasphe und dem dortigen Bademeister.“ Weitere Unterstützung sei zwar schön, dennoch aber wisse man, dass derzeit jeder Verein um Nachwuchs ringt.

Doch wie sieht der Förderverein Freibad Hesselbach die weitere Entwicklung? „Wir haben folgende Herausforderungen: Wie können wir die Anlage, das Gebäude und die Technik in den nächsten Jahren erhalten, so dass wir überhaupt die Grundlage für alles, was wir dort tun, bewahren? Wie schaffen wir es, mehr Gäste zu gewinnen? Und: Wie können wir es schaffen, alle Helfer jedes Jahr zu motivieren? Wir glauben, dass wir allen Herausforderungen gewachsen sind, aber bitten jeden, der uns helfen kann, um Unterstützung.“

