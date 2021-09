Peta stellt Strafanzeige gegen Berleburger Stierkämpferin

Bad Berleburg/Stuttgart/Ledaña. Die 31-jährige Clara Sofie Kreutter hat als erste deutsche Stierkämpferin zwei Stiere erlegt. Peta erstattet jetzt Anzeige.

Es ging ein Aufschrei durch Bad Berleburg, als bekannt wurde, dass eine Tochter dieser Stadt als erste deutsche Stierkämpferin in der Arena im spanischen Ledaña nicht nur einen, sondern gleich zwei Stiere vor Publikum und auch qualvoll tötete. Der spanischen Nachrichtenagentur EFE hatte Clara Sofie Kreutter noch berichtet, dass damit für sie „ein Traum in Erfüllung gehe“.

„Ich bin sehr aufgeregt und gespannt. Das ist eine großartige Chance, auf die ich mich in den letzten Monaten gemeinsam mit meinen Lehrern intensiv vorbereitet habe. Ich empfinde diese Möglichkeit als große Ehre“, berichtete sie der Agentur damals. Seitdem jedoch brach über der 31-Jährigen eine Hasswelle herein, sodass sie ihren Instagram-Account schließlich löschte. Auch auf eine Interview-Anfrage dieser Zeitung reagierte die junge Frau auch nach mehrmaligem Nachfragen nicht.

Die Vorgeschichte

Am Montag, 16 August, betritt Kreutter mit ihrem Pferd die Arena in Ledaña. Es ist nicht nur für sie eine Premiere: Als erste deutsche Stierkämpferin wird sie an diesem Tag in gleich zwei Stierkämpfe ziehen. Im ersten Kampf geschieht ein Fehler, sie trifft den Todesstoß nicht „perfekt“ und verletzt den Stier so schwer, dass er sich unter großen Schmerzen durch die Arena schleppt und schließlich unter Qualen verendet. Den

Clara Sofie Kreutter (Mitte) ist Reiterin aus Leidenschaft Foto: Privat

zweiten Stier hingegen erlegt sie mit einem gezielten Stoß – der Preis sind seine Ohren, mit denen sie freudestrahlend posiert. Nicht nur Tierfreunde aus der Heimat gehen bei diesen Bildern auf die Barrikaden und das Bild der strahlenden Frauen mit den Stierohren in den Händen geht durch die gesamte Medienlandschaft.

Die Strafanzeige

„Zu ihrem eigenen Vergnügen sowie zur Unterhaltung zahlender Besucher hat Kreutter ein empfindsames Lebewesen mit wiederholten Lanzen- und Messerstichen langsam zu Tode gequält. Offenbar verfügt sie weder über Moral noch Mitgefühl. Auch ihr Pferd hat sie einer massiven Gefahr und erheblichem Stress ausgesetzt“, so Peter Höffken, Fachleiter des Kampagnenteams bei PETA. „Für Kreutter fordern wir juristische Konsequenzen. Außerdem muss dieser grausame Brauch endlich in die Geschichtsbücher verschwinden.“

Stierkämpfe werden in Spanien und anderen Ländern von vielen Menschen als Tradition angesehen, schreibt Peta in der Begründung der Anzeige. „Andererseits lehnen Umfragen zufolge auch die meisten Spanierinnen und Spanier das rituelle Töten in der Arena ab. Beim berittenen Stierkampf stacheln sogenannte Toreros den Stier vom Pferd aus immer wieder an, rammen Lanzen in seinen Körper und schwächen ihn systematisch. Während der Veranstaltung in Ledaña tötete Kreutter noch einen zweiten Stier. Mit den abgeschnittenen Ohren in den Händen posierte sie lächelnd für die Kameras. Auch für die Pferde ist der berittene Stierkampf eine Qual“, schreibt Peta weiter.

Im Gegensatz zum üblichen Stierkampf seien die Fluchttiere dabei nicht geschützt, um im Kampf wendiger zu sein. „Zudem müssen sie umringt von lärmendem Publikum während der Show oft für unnatürliche Dressureinlagen herhalten. Die Verharmlosung der Gewalt gegen wehrlose Tiere kann bei Zuschauenden zu emotionaler Abstumpfung führen. Eine abnehmende Schwelle zu Gewaltbereitschaft, Aggressionen und Tierquälerei können die Folge sein“, so Peta.

