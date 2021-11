Philharmonie Südwestfalen: Beschwingt ins neue Jahr starten

Spritziges zum Neuen Jahr können Musikfreunde mit der CD „PhilSW in Concert“ auch zu Hause hören. Der Förderverein und die Stiftung der Philharmonie Südwestfalen ermöglichten die Produktion.

Die neue CD der Philharmonie Südwestfalen ist fertig - darauf gebrannt: das Programm der abgesagten Neujahrskonzerte 2021 – zum daheim Hören.

Siegen-Wittgenstein. Alljährlich begeistert die Philharmonie Südwestfalen das Publikum mit beschwingten Neujahrskonzerten. Nach der pandemiebedingten Absage der Konzerte 2021 auch im Raum Siegen-Wittgenstein war schnell der Entschluss gefasst, das spritzige und schöne Programm von Mozart bis Strauß aufzuzeichnen und auf eine CD zu brennen. Sowohl die Stiftung als auch der Förderverein der Philharmonie Südwestfalen sagten ihre Unterstützung zu – und so konnte die Produktion angegangen werden. Rechtzeitig vor Weihnachten ist sie jetzt fertig.

Die Solistin

Sopranistin Sophie-Magdalena Reuter aus Hamburg ist auf der neuen CD als Solistin zu hören. Foto: homas Voigt

Als Solistin ist Sophie-Magdalena Reuter zu hören. Die junge Hamburger Sopranistin wurde einem breiteren Publikum im Herbst 2017 bekannt, als sie als letzte deutsche Sängerin und Teilnehmerin in ihrem Fach das Semifinale des internationalen Gesangswettbewerbs „Neue Stimmen“ erreichte. Sie ist Trägerin des Förderpreises des Mahler-Wettbewerbs Hamburg, des Ida-Ehre-Kulturpreises und des Hermann-Rauhe-Sonderpreises sowie Stipendiatin renommierter Stiftungen wie der Mozart-Gesellschaft Dortmund, von der sie auch mit dem Förderpreis der Kulturstiftung Dortmund ausgezeichnet wurde.

Der Dirigent

Olivier Tardy ist in der CD-Produktion der Philharmonie Südwestfalen der Dirigent. Foto: Jessica Alice Hath

Dirigent ist Olivier Tardy. Der international gefragte und vielseitige Künstler steht regelmäßig am Pult der Stuttgarter Philharmoniker, des Münchner Rundfunkorchesters oder der Münchner Symphoniker. Als Dirigent arbeitete er mit den Pianisten Ivo Pogorelich, Gerold Huber und Yulianna Avdeeva zusammen. 2015 begleitete er Christian Gerhaher bei seinem Programm mit Mozart-Arien in Landshut. Ein wichtiger Bestandteil in Olivier Tardys Laufbahn ist sein großes Engagement für die Jugendarbeit. Dem 2007 gegründeten Jugendorchester der Bayerischen Staatsoper stand er als erster Dirigent vor. Er unterstützt regelmäßig die Orchesterakademie des Schleswig-Holstein Musikfestivals.

Das Programm

Das Programm beinhaltet Arien von Puccini, Smetana, Dvorak und Mozart sowie bekannte Ouvertüren und Orchesterstücke von Mozart, Smetana, Tschaikowsky, Elgar, Glinka, Debussy und natürlich Strauß. Das Programm der CD entspricht zum größten Teil dem der kommenden Neujahrskonzerte, die die Philharmonie Südwestfalen hoffentlich ab dem 1. Januar 2022 in der Region spielen werden.

Die CD ist in den Filialen der Buchhandlung MankelMuth und direkt bei der Philharmonie Südwestfalen per E-Mail an kamenik@philsw.de für 17,90 Euro erhältlich.

