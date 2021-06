Pläne für Ausbau der B480 im Internet vorgestellt

Auf einem Straßenhinweisschild in Bad Berleburg-Raumland an der B480 sind die Ortsangaben "Frankenberg" und "Dotzlar" nicht mehr zu lesen.

Bad Berleburg/Raumland. Jetzt sind die Pläne für den möglichen Ausbau der Bundesstraße im Internet zu finden.

Die Bundesstraße 480 zwischen Raumland und Bad Berleburg soll ausgebaut werden – und die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen hat nun ein digitales Angebot, das die Bürgerinnen und Bürger über den aktuellen Stand informiert.

„Uns ist es trotz der schwierigen Ausgangslage aufgrund der Pandemie wichtig, dass wir über die geplante Ausbaumaßnahme informieren“, hatte Projektleiter Johannes Müller in der vergangenen Woche mitgeteilt. Auf der Straßen.NRW-Webseite findet sich deshalb nun eine Projektseite, auf der die aktuellen Informationen online gebündelt sind. Unter dem Navigationspunkt „Wir bauen für Sie“ findet sich bei „Bundesstraßen“ nun auch der B480-Ausbau zwischen Raumland und Bad Berleburg.

Videos erklären Sachverhalten

Kompakte Videos beleuchten unterschiedliche Fachbereiche, wie zum Beispiel die Planung, die Baudurchführung, oder die Themen Lärm und Umwelt. Die Stadt Bad Berleburg und die DB Netz AG als Projektbeteiligte geben ebenfalls einen Einblick in die Baumaßnahme.

Über ein Kontaktformular auf der Projektwebseite oder die E-Mail Adresse B480-BadBerleburg@strassen.nrw.de haben die Bürgerinnen und Bürger nun bis zum 18. Juni die Möglichkeit, sich bei Fragen und Anregungen mit dem Landesbetrieb in Verbindung zu setzen. Sollten die Anliegen sich nicht telefonisch oder per Mail klären lassen, bietet Müller auch eine Bürgersprechstunde am 24. und 25. Juni an. „Falls das Bedürfnis da ist, stehen wir für ein persönliches Gespräch im Rathaus in Bad Berleburg zur Verfügung; natürlich unter den dann geltenden Hygienebestimmungen.“

https://www.strassen.nrw.de/de/wir-bauen-fuer-sie/projekte/b480-ausbau-zwischen-raumland-und-bad-berleburg.html

