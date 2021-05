Raumland: Ausbaupläne der B480 werden digital vorgestellt

Bad Berleburg. Anfang Juni - also kommende Woche - wird auf der Straßen.NRW-Webseite deshalb eine Projektseite für den Ausbau der B480 eingerichtet.

Die Bundesstraße 480 zwischen Raumland und Bad Berleburg soll ausgebaut werden – wie genau der Ablauf der Maßnahme sein soll und welche Aspekte es dabei zu beachten gilt, wollte die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen der Öffentlichkeit eigentlich bei einer Bürgerversammlung vorstellen.

„Das Bürgerhaus in Bad Berleburg war schon für die Veranstaltung reserviert“, sagt Johannes Müller, Projektleiter der Planungsabteilung. „Doch leider verhindert die aktuelle Pandemielage, dass wir eine Veranstaltung vor Ort umsetzen können.“ Deshalb arbeite man nun an einem digitalen Angebot, erläutert Müller: „Uns ist es trotz der schwierigen Ausgangslage wichtig, dass wir die Bürgerinnen und Bürger über die geplante Ausbaumaßnahme informieren.“

Start Anfang Juni

Anfang Juni - also kommende Woche - wird auf der Straßen.NRW-Webseite deshalb eine Projektseite für den Ausbau der B480 eingerichtet. Dort sollen kompakte Videos die einzelnen Fachbereich innerhalb der Maßnahme vorstellen und eine Übersicht bieten. „Wir möchten die Informationen, die wir ursprünglich in der Bürgerveranstaltung präsentieren wollten, als eine digitale Infomesse aufbereiten“, sagt der Projektverantwortliche. „Verschiedene Videopräsentationen beleuchten dann unter anderem die Themenfelder Planung, Umwelt, Lärm, Wasser oder Grunderwerb.“ Sobald die Webseite online ist, können die Bürgerinnen und Bürger in einem Zeitraum von drei Wochen ihre konkreten Fragen und Anregungen zum Ausbau an den Landesbetrieb zurückmelden.

Sprechstunde für Fragen

Sollten die Anliegen sich nicht telefonisch oder per Mail klären lassen, bietet Müller auch eine Bürgersprechstunde an zwei Tagen Ende Juni an. „Falls das Bedürfnis da ist, stehen wir für ein persönliches Gespräch im Rathaus in Bad Berleburg zur Verfügung; natürlich unter den geltenden Hygienebestimmungen.“





