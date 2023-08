Infrastruktur Plötzlich Sperrung Am Fuchsrain: Vorgang war “unglücklich“

Erndtebrück. Die unangekündigte Sperrung der Brücke über die Benfe hat die Verwaltung jetzt aufgeklärt – und weist auf weitere geplante Brücken-Sanierung hin.

Die unangekündigten Bauarbeiten und damit einhergehende Sperrung der Brücke über die Benfe wurde jetzt auch im Erndtebrücker Bauausschuss kritisiert. Anlieger standen plötzlich vor der versperrten Brücke – doch wie konnte es überhaupt so weit kommen? Das wollte Carsten Weyand (FDP) von der Gemeindeverwaltung wissen – nicht, um irgendjemanden an den Pranger zu stellen, sondern um die Situation aufzuklären, daraus zu lernen und es in Zukunft besser machen zu können.

Schließlich müsste auch ein Rettungswagen die Anlieger der Straße „Am Fuchsrain“ erreichen können – auf der einzig verbliebenen Zuwegung bei Gegenverkehr sehr schwierig. Dass die Sache „absolut unglücklich“ gelaufen sei, gab daraufhin auch Bürgermeister Henning Gronau zu verstehen. Die Sanierung sei im entsprechenden Gremium entschieden und die Aufträge vergeben worden.

Dass die Anlieger nicht von der Baufirma informiert worden seien, sei bedauerlich. Verkehrsrechtlich sei hingegen alles von Seiten des Kreises seinen Gang gegangen. „Das ist mit dem Bauunternehmen bereits besprochen worden, denn das hat uns auch nicht gut gefallen“, so Gronau.

Weitere Brücken werden saniert

In einer aktuellen Pressemitteilung klärt die Gemeinde nun noch einmal über die Bauarbeiten auf: „In diesem Jahr ist die Sanierung von zwei Brücken über den Elberndorfer Bach geplant. Zum einen die Brücke des Wirtschaftsweges zur ehemaligen ,Landwirtschaftsschule’ und im weiteren Verlauf die Brücke bei der ,Hauptmühle’. Für die Überquerung der Benfe wird aktuell die Brücke der Straße „Am Fuchsrain“ saniert. „Ich freue mich, dass wir die Brücken durch die Sanierungen in einem sehr guten Zustand halten können“, wird Bürgermeister Henning Gronau zitiert.

Die Sanierungsarbeiten aller Brücken finden jeweils unter Vollsperrung statt. Die Brücken erhalten eine neue Abdichtung und werden mit einer neuen Asphaltschicht versehen. Es werden unter anderem Schadstellen an unterschiedlichen Betonbauteilen saniert sowie Schutzeinrichtungen erneuert bzw. neu gestrichen. Die Brücken sollen nacheinander saniert werden. Für jede Brücke hat das Bauunternehmen eine Bauzeit, abhängig von der Witterung, von ca. vier Wochen eingeplant, so dass alle Brücken bis Ende dieses Jahres saniert sind.

