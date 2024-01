Polizei erwischt Raser in Erndtebrücks Kernort

Am Sonntag (28. Januar) hat der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Siegen Wittgenstein Geschwindigkeitsmessungen auf der Hauptstraße in Erndtebrück durchgeführt. (Symbolbild)

Erndtebrück Über 200 Personen sind während der Kontrolle in Erndtebrück zu schnell gewesen - zwei rasten mit 91 km/h durch den Ort. Jetzt folgt die Strafe.

Am Sonntag (28. Januar) hat der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Siegen Wittgenstein Geschwindigkeitsmessungen auf der Hauptstraße in Erndtebrück durchgeführt. Das teilt die Polizei jetzt in einer Pressemitteilung mit.

In der Zeit zwischen 10 und 17 Uhr wurden insgesamt 1502 Fahrzeuge gemessen. 215 davon fuhren zu schnell. Sechs Fahrzeuge waren derart zu schnell, dass die Fahrzeugführer mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Ein Krad und ein Pkw stachen hier besonders hervor. Beide wurden mit 91 km/h gemessen. Erlaubt sind an dieser Stelle 50 km/h. Für die beiden „Rennfahrer“ sieht der Bußgeldkatalog jeweils ein Bußgeld von 260 Euro und zwei Punkte in Flensburg in vor. Zudem droht ihnen ein einmonatiges Fahrverbot. Die Polizei weist an dieser Stelle nochmals darauf hin, dass Geschwindigkeit bei schweren Verkehrsunfällen die Hauptunfallursache ist: „Halten Sie sich daher immer an die vorgegebene Geschwindigkeitsbegrenzung.“

