Blaulicht Polizei muss Partygäste beim Bärentanz in Dotzlar bändigen

Wittgenstein Kein ruhiges Feiertags-Wochenende für die Ordnungshüter. Polizei wurde zu 680 Einsätzen gerufen. Auch in Wittgenstein gab es Arbeit.

Die Polizei hatte über Die Feiertage viel zu tun. 680 Polizeieinsätze standen nach den Feiertagen, einschließlich 23. Dezember, zu Buche. Insgesamt 16 Strafanzeigen wegen Delikten „gegen die persönlichen Rechtsgüter“ mussten die Polizeibeamtinnen und -beamte über die Feiertage schreiben.

Mehr zum Thema

Hinter diesem Begriff verbergen sich acht Körperverletzungen, vier Bedrohungsfälle, ein Stalkingfall sowie drei Widerstandshandlungen bzw. tätliche Angriffe gegen die Polizei. Die meisten Fälle fanden im familiären oder nachbarschaftlichen Umfeld statt. Glücklicher Weise sind gravierende Folgen ausgeblieben. Die Widerstandshandlungen ergaben sich nach einer Verkehrsunfallflucht, nach einer Bedrohung - eine 14-jährige Beteiligte schlug nach einer Polizeibeamtin - sowie bei einem Polizeieinsatz im Rahmen des Bärentanzes in Dotzlar.

Dort waren gegen 3 Uhr einige Partygäste außerhalb der Halle auffällig geworden und hatten Böller gezündet. Über die Feiertage kam es außerdem zu sechs Einbrüchen in Wohnungen sowie drei weiteren Einbruchsversuchen in Wohnungen. Fünf der Einbrüche ereigneten sich in Siegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein