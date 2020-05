Polizei stellt in Erndtebrück mutmaßliche Auto-Aufbrecher

Erndtebrück. Die Polizei hat im Erndtebrücker Kernort zwei junge Männer stellen können, die möglicherweise für mehrere nächtliche Auto-Aufbrüche in der Breidenbachstraße verantwortlich sind. Dabei hilft der Zufall.

In der Nacht zum Donnerstag, kurz nach Mitternacht, geht ein 38-Jähriger nochmals zu seinem geparkten Wagen, um Gegenstände herauszuholen. Kurz bevor er sein Auto erreicht, das auf einem Parkplatz steht, springen zwei Männer hinter anderen Fahrzeugen hervor und laufen weg.

38-Jähriger stellt fest: An drei Autos sind die Türen offen

Der 38-Jährige schaut sich nun die Fahrzeuge genauer an – und stellt fest: An jeweils einem geparkten Mitsubishi, VW und Smart sind die Türen geöffnet. Die alarmierten Polizeibeamten aus Bad Berleburg können in unmittelbarer Nähe zwei Männer (20 und 23) antreffen. Die Beschreibung des Zeugen passt – doch die Männer bestreiten, die Fahrzeuge geöffnet zu haben. Eine Auswertung von Spuren stehe noch aus, so die Polizei – und werde die Aussagen der beiden entweder bestätigen oder widerlegen.