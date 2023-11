Polizeieinsatz auf der L718: Kuh läuft auf die Straße

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist das Tier aus seiner Weide ausgebrochen und sorgte so für einen Polizeieinsatz.

Bad Berleburg. In der Nacht von Freitag auf Samstag ist eine Kuh in Bad Berleburg aus ihrer Weide ausgebrochen und lauf die Straße gelaufen.

Einen tierischen Einsatz gab es in der Nacht von Freitag auf Samstag für die Bad Berleburger Polizei. Um kurz nach Mitternacht war eine Kuh aus ihrer Weide ausgebrochen und einem Autofahrer aus dem benachbarten Marburg-Biedenkopf vors Auto gelaufen. Zum Glück konnte der Mann rechtzeitig bremsen und alarmierte die Polizei. Die Polizei sicherte die Kuh an der L718 ab und machte den Landwirt ausfindig, dem das Tier gehörte.

Die Kuh hat es in dieser Zeit sichtlich genossen, mit Polizeischutz gemütlich am Grünstreifen neben der Straße zu grasen. Nach wenigen Minuten Wartezeit konnte die vollkommen entspannte Kuh wieder zu ihren Artgenossen in der Weide zurück kehren. Der Einsatz bot einen schönen Kontrast zu den sonst oftmals belastenden Eindrücken aus dem Polizeidienst.

