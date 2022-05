Polizisten stellen Schlagring mit besonderer Funktion sicher

Am 15. Mai 2021 wurde der Angeklagte im Bereich des Bahnhofes in Bad Berleburg aufgrund eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetzes von Polizeibeamten angehalten und anschließend kontrolliert.

Bad Berleburg. Polizeibeamte finden bei einer Personenkontrolle einen Schlagring. Nun verurteilte das Amtsgericht den Bad Berleburger zu einer Geldstrafe.

Ein 27-jähriger Bad Berleburger musste sich am heutigen Dienstag wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz vor dem Amtsgericht Bad Berleburg verantworten. Da er nicht zur Verhandlung erschienen ist, wurde er via Strafbefehl zu einer Geldstrafe in Höhe von 150 Tagessätze zu je 15 Euro verurteilt.

Am 15. Mai 2021 wurde der Angeklagte im Bereich des Bahnhofes in Bad Berleburg aufgrund eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetzes von Polizeibeamten angehalten und anschließend durchsucht. Bei der Durchsuchung stießen die Beamten auf einen schwarzen Schlagring aus Kunststoff mit Elektroschockfunktion, den der Angeklagte bei sich führte. Die Waffe wurde sichergestellt und anschließend vom Amtsgericht eingezogen.

Der Angeklagte wurde schon wegen mehrerer Delikten angeklagt und war für die Verhandlung nicht vor Ort. Er befindet sich seit dem 27. Oktober 2021 auf Fehmarn in Therapie, die zu seinen Bewährungsauflagen gehört. Dort wird der Bad Berleburger weitere Monate verbringen und sich um einen Ausbildungsplatz bemühen. Die Wiedereingliederung in das berufliche Leben ist eine gerichtliche Auflage.

