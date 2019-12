„PopChorn“ stimmt Bad Laasphe auf Advent ein

Mit besinnlichen Weihnachtsliedern, auch zum Mitsingen, stimmte der Chor „PopChorn“ in die bevorstehende Adventszeit ein. Auch in diesem Jahr fand der Weihnachtsmarkt der Stadt Bad Laasphe am ersten Adventswochenende im Haus des Gastes, auf dem Wilhelmsplatz und in der Altstadt, statt. Passend dazu gab der Gemischte Chor „PopChorn“ unter der Leitung von Mechthild Lorenz und Klaus Rhode ein vorweihnachtliches Konzert in der Evangelischen Stadtkirche. „Es waren mehr Besucher, als wir anfangs gedacht hatten“, freute sich die Chorleiterin Mechthild Lorenz über die gut gefüllte Kirche.

Begleitet wurde der Chor von den Schülerinnen und Schülern des Städtischen Gymnasiums Bad Laasphe, die mit dem Piano, der Geige oder Gitarre, Lieder wie „Halleluja“ von Leonard Cohen oder „Der Winter- Largo“ von Antonio Vivaldi Instrumental zum Besten gaben. Außerdem spielten auch Harald Schmidt und Christiane Janßen.

„Eingefädelt haben das alles hier Ulrike Halbach, die Musiklehrerin des Gymnasiums und Harald Schmidt mit seinen Musikschülern“, so Mechthild Lorenz.

Die Mitglieder des Chors sorgten zu Beginn an mit dem Lied „Freuet euch all“ von Georg Friedrich Händel für weihnachtliche Stimmung, die im Laufe des Konzerts immer größer wurde.

„Ich bin zum ersten Mal hier und ich weiß gar nicht, welches von den tollen Liedern mir am besten gefallen hat“, sagte die Zuhörerin Elisabeth Harzheim.

Aber nicht nur der Chor präsentierte die verschiedensten Weihnachtslieder, sondern die Sängerinnen und Sänger luden auch die Hörer zum Mitsingen ein. Dazu waren die Texte ausgedruckt worden. Ein Hinhörer war das „Lied der Nacht“, das der Chor mit einer zweistimmigen Interpretation in ein neues, weihnachtliches Licht rückte. Zum Dank an die Zuhörer brachten die Männer und Frauen des Chors mit dem Lied „Happy Meal“ von Maybebop eine kleine Zugabe und verabschiedeten sich danach unter lautem Beifall.

„Wir kommen jedes Jahr gerne wieder“, freute sich sich die Chorleiterin Mechthild Lorenz nach dem Konzert.

Im Anschluss an das gelungene Konzert wurde das Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung am Brunnen in der Königstraße zelebriert.