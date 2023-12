Prävention von Sexualstraftaten in Wittgenstein

Bad Laasphe In Siegen-Wittgenstein gibt es bisher keine Anlaufstelle, die weitere Sexualstraftaten verhindern und Täter behandeln kann. Das soll sich ändern.

Die Häufigkeit sexualisierter Gewalt ist erschütternd - so heißt es jetzt in einer Pressemitteilung der Diakonie Soziale Dienste in Bad Laasphe. Statistisch ist demnach belegt, dass diese Gewaltdelikte während der Coronapandemie noch zugenommen haben: „Die Opfer versuchen oftmals, so gut sie können, nach der zugefügten physischen und psychischen Gewalt ihr Leben selbst weiter zu meistern und mit den Wunden umzugehen.“ Viele nutzen auch die Unterstützung durch Beratung und Therapie. Hierfür sind im Kreis Siegen-Wittgenstein diverse Beratungsstellen und psychotherapeutische Einrichtungen sowie bei der Polizei das Kommissariat Kriminalprävention/ Opferschutz als bereits etablierte Strukturen vorhanden.

Doch wie sehen professionelle Präventions- und Behandlungsmöglichkeiten für Täter und Täterinnen aus, so dass weitere Taten verhindert werden? Es gibt bisher wenige strukturierte Hilfen und Anlaufstellen im Kreis Siegen-Wittgenstein. Diese sind aktuell eher in der Justiz als im psychosozialen Bereich angesiedelt. Einige Betroffene aus Siegen-Wittgenstein suchen daher Angebote wie „Kein Täter werden“ oder spezialisierte Beratungsstellen im Rheinland, Ruhrgebiet oder Rhein-Main-Gebiet auf.

Roland Frese, ärztlicher Direktor der forensisch-psychiatrischen Ambulanz Haina referierte im Haus des Gastes. Foto: Jan-Frederik Fröhlich / WP

Vor diesem Hintergrund hat sich aus dem Wittgensteiner Psychosozialen Forum (WIPS-Forum) heraus eine Arbeitsgruppe „Sexualstraftaten“ gebildet. Das Ziel war, einen fachlichen Austausch für Fachleute zu initiieren. Im Haus des Gastes in Bad Laasphe fand daher kürzlich der Fachtag „Einmal Sexualstraftäter, immer Sexualstraftäter?“ statt. Mitveranstalter war die Klinik Wittgenstein Bad Berleburg. Weitere Unterstützende waren die Diakonie Südwestfalen, Soziale Dienste, die Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung (EUTB®), der Verein zur Förderung der kommunalen Kriminalprävention im Kreis Siegen-Wittgenstein „Impuls“ sowie die Kommunen Bad Laasphe, Bad Berleburg und Erndtebrück.

Die Veranstaltung stieß beim Fachpublikum auf großes Interesse: Es fanden sich 100 Fachleute aus den Bereichen Polizei, Gericht, Bewährungshilfe, Beratungsstellen, ambulant und stationär betreutes Wohnen, psychiatrische Pflege und Psychotherapie ein. Der Referent Roland Freese, ärztlicher Direktor der forensisch-psychiatrischen Ambulanz in Haina, hat im Nachbarkreis Waldeck - Frankenberg seit einigen Jahren Strukturen für Diagnostik und Behandlung aufgebaut. Die Ergebnisse der von ihm präsentierten Arbeit belegten, dass mithilfe dieser professionellen, therapeutischen Arbeit tatsächlich recht geringen Rückfallquoten erreichbar sind.

Die Referentin, Kriminalpsychologin Lydia Benecke, hat ihren Arbeitsschwerpunkt bereits seit einigen Jahren im Bereich Sexualstraftaten. Sie zeigte u.a. anhand von Filmbeispielen Tätertypologien auf. Im zweiten Schritt referierte sie professionell begleitete Wege der Deliktbearbeitung und Rückfallprophylaxe.. Susanne Otto, Kriminalhauptkommissarin und Opferschutzbeauftragte der Kreis-Polizei Siegen-Wittgenstein stellte das Programm „KURS“ vor (Konzeption zum Umgang mit rückfallgefährdeten Sexualstraftätern in Nordrhein-Westfalen). Dieses beinhaltet polizeiliche Kontakte im Rahmen der Führungsaufsicht im Anschluss an eine verbüßte Strafe. Dies geschieht sowohl in kontrollierender als auch in unterstützender Weise.

Am Ende des Fachtags waren sich Veranstalter und Besuchende einig, dass dieses Thema im Sinne der Erweiterung der professionellen Strukturen in der Zukunft weiter beachtet und bearbeitet werden sollte. Gebannt folgte das Publikum den Ausführungen der drei Referierenden. Ermutigend war am Ende der ganztägigen Veranstaltung das große Engagement der Teilnehmenden, sich unter professioneller Moderation an einem interdisziplinären „Brainstorming“ zu beteiligen. Es wurde zusammengetragen, auf welche Strukturen in Siegen-Wittgenstein bereits zurückgegriffen werden kann. Weiterführend ging es darum, welche nächsten Schritte anstehen, um die Versorgungsstrukturen zu erweitern und damit Straftaten in unserer Region entgegen zu wirken. Einige Teilnehmende wiesen darauf hin, dass eine auskömmliche Finanzierung von Beginn an mitgedacht werden muss.

