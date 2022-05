Premiere für Bad Laasphe: Alle sollen in die Pedale treten

Bad Laasphe. Es ist ein Wettbewerb zwischen den Kommunen. Bad Berleburg macht es, Erndtebrück und Siegen auch: Stadtradeln. Und jeder kann sich beteiligen.

Zum ersten Mal nimmt Bad Laasphe in diesem Jahr an der bundesweiten Aktion „Stadtradeln“ teil. Wie alle anderen Kommunen im Kreis Siegen-Wittgenstein lädt die Lahnstadt ihre Bürgerinnen und Bürger vom 28. Mai bis 17. Juni ein, wann immer es geht, auf das Fahrrad zu steigen und auf diese Weise möglichst viele Alltagswege CO2-neutral zurückzulegen. Dabei spielt es keine Rolle, ob man passionierter Radler oder Gelegenheitsfahrer ist. Es zählt jeder einzelne Kilometer.

Lesen Sie auch:

Bürgermeister Dirk Terlinden animiert die Bad Laaspherinnen und Bad Laaspher, es einmal auszuprobieren: „Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung der Energiepreise bietet sich das Rad besonders für die kurzen Strecken des Alltags an, etwa für die Fahrt zur Bäckerei oder zu unserem Wochenmarkt. Die stetige Weiterentwicklung der E-Bike- und Pedelec-Technologie eröffnet in unserer Mittelgebirgslandschaft an dieser Stelle zudem zahlreiche, neue Möglichkeiten. Also: machen Sie mit und treten Sie in die Pedale! Gewinner ist nicht nur die Umwelt, sondern auch die eigene Gesundheit“, so der Verwaltungschef.

Mitmachen ist einfach

Vom 28. Mai bis 17. Juni findet im Kreis Siegen-Wittgenstein wieder die Aktion „Stadtradeln“ statt. Zum ersten Mal ist auch Bad Laasphe mit von der Partie. Bürgermeister Dirk Terlinden lädt deshalb alle Lahnstädter ein, das Auto in dieser Zeit öfters stehen zu lassen und stattdessen das Fahrrad zu nutzen. Foto: Stadt Bad Laasphe

Die Teilnahme ist einfach: Wer mitmachen möchte, registriert sich unter www.stadtradeln.de/bad-laasphe. Im persönlichen Nutzerprofil können die im dreiwöchigen Aktionszeitraum zurücklegten Fahrradkilometer eingetragen werden. Noch einfacher geht’s per „Stadtradeln“-App: Hier können die Kilometer direkt getrackt werden. Wichtig bei der Registrierung ist, dass die Anmeldung zum „Stadtradeln“ bestätigt wird. Hierzu muss der grüne Button in der Bestätigungs-E-Mail angeklickt werden, die an die angegebene E-Mail-Adresse gesendet wird.

Bedingung ist außerdem, dass man sich einem bereits bestehenden Team anschließt oder ein neues Team gründet. „Teamlos radeln geht nicht, aber schon mit zwei Personen kann man ein neues Team gründen. Außerdem bedeutet das natürlich nicht, dass man auch die Radtouren gemeinsam absolvieren muss“, weiß Dirk Terlinden.

100 Personen bereits angemeldet

Über 100 Personen in zwölf Teams haben sich in Bad Laasphe bereits fürs „Stadtradeln“ registriert. Der Verwaltungschef hofft, dass es noch mehr werden. Die Anmeldung bzw. Gründung von Teams ist bis zum letzten Tag (17. Juni) möglich.

Begleitet wird die Aktion kreisweit von zahlreichen Veranstaltungen rund ums Radfahren. In Bad Laasphe bietet der MTB Laasphe e.V. während der drei Wochen zum Beispiel mehrere geführte Radtouren an – so auch am ersten Aktionstag, dem 28. Mai. An diesem Tag führt die Tour zum Forsthaus Hohenroth, wo ab 14 Uhr die „Stadtradeln“-Auftaktparty steigt – Getränke, Gegrilltes, Live-Musik und kleines Rahmenprogramm inklusive. Start der Tour ist um 12 Uhr auf dem Wilhelmsplatz. Sie wird inklusive Pause rund sechs Stunden dauern und ist grundsätzlich für jeden geeignet, richtet sich vorzugsweise aber an E-Biker und ambitionierte Radler.

Eine Übersicht über die weiteren Termine sowie mehr Infos zur Aktion und den Teilnahmebedingungen finden sich unter www.stadtradeln.de/bad-laasphe.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein