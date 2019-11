Premiere in Alertshausen - Dekorieren mit Wilhelmine Husch

Eigentlich trifft sich der Strickclub ja donnerstagabends reihum zum Handarbeiten. Doch vorige Woche gab es eine Premiere ‘Im Schwarzenbach’ bei Wilhelmine Husch. Die kreative Alertshäuserin hatte diesmal schon nachmittags eingeladen. Aber nicht zum Stricken, sondern zum Thema ‘Adventsdekoration’, „weil das in Gemeinschaft viel mehr Spaß macht.“ Man kann sich austauschen, bekommt Tipps und kann nette Gespräche führen.

Strickclub-Mitglieder, Nachbarinnen und Bekannte hatten sich auf die zwei angebotenen Termine verteilt und fanden sich mit allerlei Material im Wintergarten von Familie Husch ein. Dort verbreitete ein Holzofen reichlich Wärme und die Teilnehmerinnen gute Laune. Wilhelmine Husch hatte einerseits Zweige von Tanne, Buxbaum, Wacholder, Lärche... neben dem Haus zur Auswahl gelegt und andererseits drinnen Utensilien wie Draht, Kerzen, Kugeln und Bänder vorbereitet. Damit konnten sich die Hobbyfloristinnen künstlerisch austoben.

Gesteckschalen gestalten

So wurden Gesteckschalen, Teller, Kränze und Zweige mit Grün, Rot, Silber und Gold kurz vor dem 1. Advent (wieder) zum Leben erweckt. Jettie Niewenhuis ist „durch den Wald gegangen“ und hat Material gesammelt. „Ist ja alles vor der Haustür!“ Ihre mitgebrachte Sternform wurde zuerst mit Steckchwammstücken ausgelegt, dann mit Moos abgedeckt, hier ein Zweig, dort ein Tannenästchen gesteckt, zuletzt noch ein paar Mini-Kugeln und ein Plastik-Vögelchen drapiert. „Damit ist man ruckzuck fertig!“ strahlt die Niederländerin. Sie gibt den Tipp mit der Steckmasse gleich an Andrea Womelsdorf weiter, die eine längliche Form mit Kerzenhaltern füllen möchte. Diese soll auf einer Vitrine Platz finden. „Ich glaub, dieses Jahr nehme ich weiße Kerzen“, entscheidet sie sich spontan und ist wenig später mit ihrer Entscheidung zufrieden. Auch Reinhild Keller freut sich über ihr Objekt: einen Korkenzieherhaselstrauch, der nun üppig gefüllt und dekoriert vor dem Esszimmerfenster hängen soll. Der Strauch lag schon länger in der Scheune und hatte scheinbar auf seinen besonderen Einsatz gewartet. Ingeborg Müller ist „Mädchen für alles“, schneidet Zweige und macht Handreichungen.

„Hier ist was Schönes!“ Einige Damen umwickeln Stroh- oder Styroporrohlinge. Das geht nicht ganz so schnell. Wilhelmine Husch zeigt, wie gleichmäßig gebunden wird. „Am besten kleine Zweige nehmen“, rät die Fachfrau. Apropos nehmen: „Holt euch erst mal nen Kaffee und ne Waffel!“ Die hat ihr Mann Heinz extra in einem alten Eisen gebacken.