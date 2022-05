Premiere: Neues Festival auf Bad Laaspher Schützenplatz

Bad Laasphe. Diesen Sommer findet das erste Balarock-Festival statt – organisiert vom Rockpalast. Kai Winterhoff verrät, worauf sich die Gäste freuen können.

Endlich wieder Festivalluft schnuppern – tanzen, feiern, Livemusik. Am 25. Juni findet auf dem Bad Laaspher Schützenplatz das Balarock-Festival statt – zum allerersten Mal. Eine Premiere – sowohl für die Mitglieder des Rockpalastes, die das Festival veranstalten, als auch für die Gäste. Kai Winterhoff, Vorsitzender des Vereins, verrät, was es mit dem Balarock-Festival auf sich hat.

Entstanden ist die Idee, ein größeres Open Air Festival zu veranstalten, spontan. „Eigentlich wollten wir mehrere kleine Sachen in diesem Jahr machen“, so Winterhoff. Dann aber erfuhren er und die anderen Mitglieder des Rockpalastes von dem Programm ‚Neustart Miteinander‘ – eine Unterstützung des Landes NRW für die Vereine, ihre Vereinsarbeit wieder aufnehmen zu können. Bevor sie den Antrag für die Förderung stellten, schauten die Mitglieder jedoch erst, ob der Schützenplatz zur Verfügung steht und ob genug Helfer vorhanden sind. Nur kurze Zeit später kam auch schon die Zusage.

Im Juni startet das Balarock-Festival auf dem Bad Laaspher Schützenplatz. Foto: Rockpalast Laasphe

Aktuell laufen die Arbeiten auf Hochtouren – als nächstes stehen die Gespräche mit den Helfern an. „Wir freuen uns riesig, dass wir nach der langen Zeit endlich wieder ein Festival veranstalten können“, so Winterhoff. Und noch etwas freut ihn: „Dass wir mit diesem Festival unser Vorhaben – wieder mehr in Richtung Punkrock und Hardcore zu machen – in die Tat umsetzen können.“ Rund 60 Bands hat der Rockpalast – dessen Name sich auch im Festival widerspiegelt – angefragt. Neun von ihnen haben ihr Kommen am 25. Juni zugesagt. Los geht es an diesem Tag um 16 Uhr.

Ticketverkauf bereits gestartet

Einen ganzen Tag lang auf dem Bad Laaspher Schützenplatz feiern und tanzen – und wem der Weg nach Hause zu weit ist, kann sein Zelt mitbringen. „Wir haben eine Campsite am Start“, so Winterhoff. Und wer mit dem Zug unterwegs ist, kann den Shuttlebus in Anspruch nehmen. „Wir möchten mit dem Festival auch überregionale Gäste nach Bad Laasphe locken.“

Aktuell sei die Ticketnachfrage zwar noch etwas verhalten, dennoch aber ist das Team optimistisch. „Das Verhalten der Konzertbesucher hat sich in der vergangenen Zeit etwas verändert – sie kaufen ihre Karten eher kurzfristig.“ Auf das Festival hat das aber keine Auswirkungen. „Das wird auf jeden Fall stattfinden.“

Tickets gibt es online unter https://ticket.rockpalast-laasphe.de. Dies muss aber nicht zwingend ausgedruckt werden. „Man kann es auch als PDF auf dem Smartphone mit aufs Festival bringen und uns dort zeigen – das spart Papier, Zeit und (je nach Druckertreiber) auch Nerven. Wer keine Online-Bezahlmöglichkeiten hat, kann sich gerne an unsere VVK-Stellen wenden.“ Das wäre zum einen der Canonshop Achatzi in Bad Laasphe und zum anderen das Residenz Kino Center auch in Bad Laasphe. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre erhalten im Rahmen der Bad Laaspher Ferienspiele freien Eintritt.

Helfer und auch neue Vereinsmitglieder sind beim Rockpalast gern gesehen. Weitere Informationen zum Verein gibt es auf seiner Facebookseite.

