Premium-Wanderort: Bad Berleburg feiert besonderen Titel

Bad Berleburg. Premium-Wanderort Bad Berleburg: Kein anderer Ort in NRW hat diesen Titel. Für die Re-Zertifizierung gibt es bereits eine außergewöhnliche Idee.

Es ist ein ganz besonderes Prädikat für Bad Berleburg: Die Odebornstadt ist der erste Premium-Wanderort in ganz Nordrhein-Westfalen. Mit einem großen Fest auf dem Bad Berleburger Marktplatz wurde dies am Sonntag offiziell gefeiert – und während die einen feiern, planen die anderen bereits die Re-Zertifizierung in drei Jahren mit neuen, ausgefallenen Ideen für den Premium-Wanderort.

Die Wanderkultur hat sich verändert – das machte am Sonntag Klaus Erber, 1. Vereinsvorsitzender des Deutschen Wanderinstituts, beim ersten Wandertalk mit Bernd Fuhrmann, Andreas Bernshausen und Rüdiger Grebe deutlich. „Der Altersdurchschnitt der Menschen, die heute wandern, ist deutlich zurück gegangen. Vor ein paar Jahren lag der Durchschnitt noch bei 60, heute bei 48 Jahren.

Wanderer werden jünger – Ansprüche ändern sich

„Das liegt zum einen daran, dass viel mehr Familien mit Kindern wandern gehen. Zum anderen haben wir beobachtet, dass Menschen mit dem Eintritt in das Berufsleben das Wandern für sich entdecken.“ Diesem neuen Anspruch ist Bad Berleburg gerecht geworden. „Das war viel Arbeit und wir haben das nicht mal eben im Vorbeigehen gemacht“, macht Andreas Bernshausen, Geschäftsführer der BLB-Tourismus GmbH deutlich.

Viele Besucher waren auf den Marktplatz gekommen. Foto: Lisa Klaus

Die Gründung genau dieser BLB-Tourismus, also die Professionalisierung des Tourismus und die Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen habe zu dem Erfolg geführt, macht Bürgermeister Bernd Fuhrmann deutlich. „Mit dem Prädikat erhält nicht nur Bad Berleburg eine ganz neue Strahlkraft für den Tourismus, sondern die ganze Region.“ Der Titel „Premium-Wanderort“ sorge zudem für einen größeren Bekanntheitsgrad – dies sei wichtig im Vergleich mit Regionen wie dem Schwarzwald.

Ohne Rüdiger Grebe, den Wanderexperten Wittgensteins, hätte jedoch nichts von alledem passieren können – darin waren sich in der Gesprächsrunde alle einig. Seit 2015 rede er vom Premium-Wanderort, so Bernshausen.

Und während auf dem Marktplatz die Bad Berleburger den neuen Titel feiern, denkt Grebe bereits an die Rezertifizierung in drei Jahren – und hat schon eine Idee dafür: „ Das ist etwas ganz Neues, das gibt es nicht in NRW, nicht in Deutschland noch sonst irgendwo: Das ,Experiment Waldlabor’. Dabei sollen Wanderer mit andersartigen Fragebögen und Interviews befragt werden. Wanderer sollen Film- und Hörfunksequenzen sowie Fotos einschicken – wir werten das ganze dann aus“, so Grebe . Mit diesem neuen Input kann dann das Angebot für die Zukunft noch weiter an die Bedürfnisse der Wanderer angepasst werden.

