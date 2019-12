Girkhausen. Schnitzen und Rewweln in der Girkhäuser Drehkoite: Für Siegen-Wittgensteins Landrat Andreas Müller war es eine Ehre, das Löffel-Diplom abzulegen.

Prüfung in Girkhausen: Landrat gibt Kunstwerk nicht mehr her

„Man überlebt es, wie ich an meinem Vorgänger Bernd Fuhrmann sehe“, scherzt der Landrat des Kreises Siegen-Wittgenstein, Andreas Müller, bereits auf dem Weg zu seinem „Arbeitsplatz“. Dieser war nämlich am Samstagabend nach Girkhausen verlegt worden, genauer gesagt in die Drehkoite. Dort sollte und wollte der 36-Jährige das Löffel-Diplom ablegen.

Dazu eingeladen hatte ihn Ortsvorsteher Timo Florin, gleichzeitig Vorsitzender des Girkhäuser Verkehrs- und Heimatvereins. Müller war sich der Ehre, ausgewählt worden zu sein, bewusst und gab sich besondere Mühe – zumal es eine Premiere war: Er war der erste Südsiegerländer, der das Löffel-Diplom in Wittgenstein in Angriff nahm. „Ich lerne das jetzt!“

Besucherstrom reißt nicht ab

Motiviert zieht er das Jackett aus. Da man nicht ohne besondere Vorkenntnisse einen Löffel schnitzen kann, bekommt er wie seine Vorgänger Holzfachmann Hartmut Riedesel zur Seite gestellt. Der „Dambächer“ Jörg Homrighausen und seine Schwester Anja sorgen unterdessen mit dem Schifferklavier für noch mehr Stimmung, während das Theken- und Küchenteam mit Bier vom Fass, Würstchen und Dongen-Tellern die zahlreichen Gäste bewirtet, die sich bereits zum Start am frühen Abend eingefunden haben. Unter ihnen auch die Alphornfreunde Wittgenstein, die nachmittags bereits im Dorf gespielt haben. Der Besucherstrom reißt nicht ab. „Ist ja Wahnsinn! So viel Betrieb! Wo sind noch freie Plätze?“, fragen Neuankömmlinge beim Eintreten.

Wittgenstein Zwischenergebnis sieht ganz gut aus Dafür, dass Landrat Andreas Müller weder beruflich noch in seiner Freizeit handwerklich im Einsatz ist oder mit Holz zu tun hat, sieht das Zwischenergebnis jedoch ganz gut aus. „Den Hauberg habe ich verpasst!“, bedauert Müller. Aber mit der kleinen Axt kann er trotzdem ganz gut umgehen, obwohl Müller sich bei ihrem Anblick zuerst die Hände vors Gesicht schlägt. Auch die Spezialwerkzeuge Dassel und Hohleisen verrichten ihre Arbeit unter seinen Händen an dem Lindenholzstück.

Landrat Müller lässt sich nicht beirren. Er schnitzt hochkonzentriert und engagiert an seinem Löffel. Wegen der erhöhten „Feinstaub-Belastung“ durch das abgeschmirgelte Holz gibt es zwischendurch Gersten-Kaltschale. Azubi Müller beobachtet seinen Meister, der den nächsten Arbeitsschritt vorarbeitet: „Das sieht so einfach aus“, meint Müller mit leicht gequältem Blick, „aber das ist es nicht.“

Lob, Tipps und Kommentare

„Ein halbes Pinnchen passt da schon rein“, kommentieren Zuschauer. Mit Ziehmesser und Schleifpapier folgt schließlich der Feinschliff. Seine Kleidung und der Arbeitsplatz sind inzwischen übersät mit Holzspänen und einige Schweißtropfen stehen ihm auf der Stirn. Wie sieht’s denn aus? Das wollen die Gäste wissen. „Er stellt sich gar nicht so ungeschickt an“, lobt Riedesel. Bei dem Lehrmeister sei das kein Wunder, antwortet Müller gut gelaunt.

Nach der offiziellen Übergabe der Urkunde folgt noch jene Zeremonie, die jedem Löffelschnitzer bevorsteht. Dieses Mal darf der Kandidat aus dem Vorjahr die Keule schwingen – und auf das Holzbrett schlagen, das Timo Florin vor den Allerwertesten des knienden Löffelschnitzers hält. „Jetzt werd’ ich dem Landrat mal den Arsch versohlen“, verkündet Bad Berleburgs Bürgermeister Bernd Fuhrmann lachend den Zuschauern – und schwingt die Keule dreimal hoch und runter auf das Holzbrett. Foto: Ute Schlapbach

Zwischendurch geben weitere Fachleute ihre Kommentare ab, haben Tipps parat oder sprechen dem Lehrling Mut zu. „Wehe, es hat nachher jemand einen Splitter am Mund“, droht ihm Holger Saßmannshausen augenzwinkernd. Ein verständnisloser Blick von Müller. „Der Löffel wird noch getestet, ob da nichts durchfließt“, verrät der diplomierte Löffelschnitzer aus Erfahrung, der wie Johannes Röhl, Kerstin Lauber, Eberhard Lauber, Steffen Schmidt und Bernd Fuhrmann der diesjährigen Prüfungskommission angehört. Nach knapp zwei Stunden ist das hölzerne Kunstwerk fertig. „Er hat bestanden“, lautet das Urteil nach genauer Begutachtung, „und seine Aufgabe sehr gut gemacht.“

Das Lachen soll ihm noch vergehen

Riedesel bestätigt: „Sein Löffel hat eine schöne Tiefe. Das hat kaum einer gehabt.“ Trotzdem, 15 bis 20 Stück am Tag herzustellen wie die Leute früher, „das würde sich bei mir nicht rechnen“ – Müller winkt ab. Er sei froh, dass der eine Löffel fertig sei.

Das Lachen soll ihm allerdings gleich vergehen, denn es folgt nach der offiziellen Übergabe der Urkunde durch Erhard Lauber noch jene Zeremonie, die jedem Löffelschnitzer bevorsteht. Dieses Mal darf der Kandidat aus dem Vorjahr die Keule schwingen und auf das Holzbrett schlagen, das Timo Florin vor den Allerwertesten des knienden Löffelschnitzers hält. „Dass ich jemals dem Landrat die Leviten lesen dürfte...“, verkündet Fuhrmann lachend den Zuschauern und schwingt die Keule dreimal auf das Holzbrett.

Löffel mit Rewwel-Schnaps eingeweiht

Zur Belohnung wird der neue Löffel mit Rewwel-Schnaps eingeweiht. „Ach, den darf ich mitnehmen?“, freut sich Müller, dem die ganze Aktion übrigens viel Spaß gemacht hat. „Ja, du brauchst den Löffel nicht abgeben“, so die erfreuliche Rückmeldung aus dem Kollegenkreis. „Super!“, strahlt der Landrat, „dann nehme ich ihn als Beweis mit ins Kreishaus.“ Und vielleicht bringt er sein Unikat ja auch zum Dorfjubiläum 2020 mit, das er auf jeden Fall am 30. August beim Girkhäuser Markt besuchen wird.

Mehr Bilder von der Diplom-Prüfung finden Sie in unserer Fotostrecke.