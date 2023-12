Puderbach: Fahrradfahrer fährt Schlangenlinien

In Puderbach hat die Polizei einen Radfahrer kontrolliert.

Puderbach 25-Jähriger fällt einer Polizeistreife durch unsichere Fahrweise auf

Ein 25-jähriger Mann ist am Samstagabend gegen 17 Uhr in Puderbach auf dser Landstraße 903 auffällig geworden. Eine Polizeistreife hatte die unsichere Fahrweise des Mannes beobachtet und ihn kontrolliert. Dass der Fahrradfahrer Schlangenlinien fuhr und auch kein Licht am Fahrrad hatte, wurde ihm zum Verhängnis. Die Blutprobe ergab einen Alkoholgehalt von 1,66 Promille.

Mehr zum Thema

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein