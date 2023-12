Pur Enicon spendet an Bad Berleburg-Erndtebrücker Tafel

Bad Berleburg/Erndtebrück Eine vierstellige Summe hat das Bad Berleburger Unternehmen an die Tafel überreicht. Die versorgt aktuell 579 Menschen mit Lebensmitteln.

Nein, einen roten Mantel und einen weißen Rauschebart hatte Andreas Rockel beim Termin einen Tag nach Nikolaus in den Räumlichkeiten des Bad Berleburg-Erndtebrücker Tafel e.V. im Gebäude des DRK in der Ederstraße nicht angezogen. Vielmehr überbrachte der Inhaber von „PUR enicon“ seine Gaben in Form eines Spendenschecks. Hier wurde die Summe von 1000 Euro ausgewiesen, die er dem Verein einmal mehr zur Verfügung stellen konnte.

„Lebensmittel dürfen wir von der Summe ja nicht anschaffen“, so der Vereinsvorsitzende Thomas Dörr. „Das würde völlig dem Sinn und der Aufgabe der Tafelvereine widersprechen, Lebensmittel weiterzugeben, die ansonsten - obwohl noch völlig in Ordnung – von den mit uns kooperierenden Lebensmittelanbietern entsorgt werden würden!“ Thomas Dörr nutzte die kleine Feierstunde auch, um sich für das Engagement der ehrenamtlichen Mitarbeiter und auch für die Unterstützung durch die Spender zu bedanken.

Immerhin gilt es im Bereich Erndtebrück 132 Personen zu versorgen. „Für den Bereich Bad Berleburg mussten wir den Ablauf grundlegend verändern“, erklärt Thomas Dörr. „Hier erfolgt die Ausgabe jetzt jeweils donnerstags und freitags im zweiwöchigen Rhythmus, wobei wir die Abholung in gerade und ungerade Nummern auf den Berechtigungsscheinen aufteilen mussten. Letztlich versorgen wir in Bad Berleburg somit 447 Personen. Insgesamt also 579 Menschen mit Lebensmitteln“, so Thomas Dörr und Magdalene Metting. Darüber hinaus gibt es auch noch eine Warteliste, auf der für Erndtebrück 21 Personen und für Bad Berleburg 14 Personen vermerkt sind.

Um in den Genuss von Lebensmitteln der Tafel zu kommen, bedarf es eines Berechtigungsscheines. Wer diesen Schein auf Antrag erhält, darüber entscheiden die jeweilige Tafel und das Sozialamt in enger Abstimmung. Allerdings so ganz umsonst ist der Inhalt der gutgefüllten Kisten wiederum nicht. Thomas Dörr: „Aus Erfahrung wissen wir, dass es unseren Kunden wichtig ist, einen gewissen Betrag aus eigener Tasche zu zahlen. Das Gefühl, sich nicht als Almosenempfänger zu fühlen, spielt für diese Menschen eine ganz wichtige Rolle“, bringt es Thomas Dörr auf den Punkt und Magdalene Metting fügt hinzu, dass man sich im Kreise der Tafel-Mitarbeiter sehr sicher ist, dass es hier bedeutend mehr, insbesondere ältere Menschen geben wird, die mit Sicherheit eine Berechtigungskarte erhalten würden. „Da spielt das Schamgefühl eine unglaublich große Rolle!“ Die Spende der Firma „PUR enicon“ findet, so Schriftführer Rainer Womelsdorf, für ständig aufkommende Betriebskosten Verwendung.

Für Andreas Rockel ist das Thema „Weihnachtsspenden“ mit der Übergabe der 1000 Euro an den Bad Berleburg-Erndtebrücker Tafel e.V. allerdings noch nicht abgeschlossen. „1000 Euro werden dieser Tage auch an die Jugendfeuerwehr Bad Berleburg/Raumland für deren Engagement in der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen übergeben und ein weiterer Scheck über 1000 Euro geht an die Kinderklinik in Siegen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein