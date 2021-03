Quote im Altkreis Wittgenstein auf 4,5 Prozent gestiegen

Daniela Tomczak, in der Agentur für Arbeit Siegen Vorsitzende der Geschäftsführung: „Im Februar zeigten sich die Folgen des Lockdowns auf den Arbeitsmarkt weiterhin in abgeschwächter Form.“

Wittgenstein. Die Arbeitslosigkeit in der Region nimmt zu, aber „nur noch geringfügig“, heißt es von der Siegener Agentur für Arbeit mit Blick auf den Februar.

Die Arbeitslosigkeit im Altkreis Wittgenstein hat zugenommen: Die Siegener Agentur für Arbeit meldet für den Monat Februar eine Arbeitslosenquote von 4,5 Prozent – gegenüber 4,3 im Januar und 4,0 im Dezember 2020.

Damit stieg die Zahl der erwerbslosen Personen in der Region von 969 im Januar auf 1016. In den Vergleichsmonaten des Vorjahrs lag die Quote noch bei etwas mehr als drei Prozent. Im Quoten-Vergleich liegt Wittgenstein derzeit gleichauf mit dem südlichen Siegerland und dem Kreis Olpe. Nur im Raum Siegen liegt der Wert mit aktuell 6,4 Prozent etwas höher.

Der Bestand an Arbeitsstellen ist im Februar um 20 Stellen auf 243 gesunken. Arbeitgeber meldeten im Februar 58 neue Arbeitsstellen, 16 weniger als vor einem Jahr.

Tomczak: Hinweise auf anziehende Konjunktur

„Im Februar zeigten sich die Folgen des Lockdowns auf den Arbeitsmarkt weiterhin in abgeschwächter Form“, berichtet Daniela Tomczak, in der Siegener Arbeitsagentur Vorsitzende der Geschäftsführung. „Die Zahl der Arbeitslosen ist jedoch nur noch geringfügig gestiegen – und die Unternehmen haben wieder mehr Stellenangebote gemeldet.“ Auch die Abgänge in Erwerbstätigkeit weisen laut Tomczak auf eine anziehende Konjunktur hin: „Bei den Abmeldungen in versicherungspflichtige Beschäftigungen konnten wir ein Plus von 25 Prozent zum Vormonat verzeichnen. Damit haben sich 139 Menschen mehr in Beschäftigung abgemeldet als noch im Januar.“

