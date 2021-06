Radwegenetz unter der Lupe

Bad Laasphe. Der Zweckverband Region Wittgenstein und die Stadt Bad Laasphe laden die Bad Laaspherinnen und Bad Laaspher für Freitag, 18. Juni, 17 Uhr, zu einer öffentlichen Planungsradtour ein. Anlass ist das Radverkehrskonzept für die Region Wittgenstein, das derzeit zusammen mit dem Gutachterbüro Planersocietät erstellt wird.

Für das Konzept ist die lokale Expertise der Radfahrenden vor Ort wichtig, schließlich kennen sich diese bestens aus. Bei der Planungsradtour wird ein festgelegter Ausschnitt des zukünftigen Radverkehrsnetzes unter die Lupe genommen. Gemeinsam diskutieren Bürgerinnen und Bürger mit Verwaltung, Touristikern und Gutachterbüro direkt an Ort und Stelle die Probleme für Radfahrende und entwickeln Lösungsansätze.

Die Planungsradtour startet am Freitag, 18. Juni, um 17 Uhr am Haus des Gastes, Wilhelmsplatz 3. Die Rundtour führt mit mehreren Stationen über eine Strecke von rund 8 bis 10 Kilometern und dauert circa drei Stunden. Aufgrund der Corona-Beschränkungen sind während der Veranstaltung die üblichen Abstandsregeln einzuhalten. Wo dies nicht möglich ist, wird um das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gebeten.

Der Zweckverband Region Wittgenstein bittet um eine formlose Voranmeldung per E-Mail unter info@region-wittgenstein.de oder unter 02753/605-214 oder 02753 605-211.

Konzept soll Radfahren stärken

Mit dem Radverkehrskonzept soll das Radfahren in der Region weiter gestärkt werden. Regional wird damit das Radwegenetz des Kreises Siegen-Wittgenstein ergänzt, das derzeit geplant wird. Innenstadt, Ortsteile und die Nachbarkommunen sollen in Zukunft schnell, komfortabel und sicher erreicht werden können. Außerdem soll der Radtourismus weiter gefördert werden, um mehr Touristinnen und Touristen in die Region zu locken und vom starken Fahrradtrend zu profitieren. Ideen dafür können jederzeit an die genannte E-Mail geschickt werden.

In Bad Berleburg und Erndtebrück sind für Freitag, 25. Juni, ab 17 Uhr ähnliche Veranstaltungen geplant.

