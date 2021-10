Großflächig wurde die Lachsbachschule in der vergangenen Woche beschmiert. Die Stadtverwaltung Bad Laasphe hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung und fragt: „Wer hat etwas beobachtet?“

Schule Rätselhaftes Graffiti: Schmierereien an Bad Laaspher Schule

Bad Laasphe. Definitiv kein Kavaliersdelikt, sondern Sachbeschädigung sind die Schmierereien an der Lachsbachschule. Schule und Polizei hoffen auf Zeugen.

Erst kürzlich hatten Unbekannte einen Glaskasten auf dem Hof der Bad Laaspher Grundschule mit einem Hakenkreuz beschmiert, nun musste die Stadtverwaltung weitere Schmierereien feststellen. Betroffen ist diesmal die Lachsbachschule im Gennernbach. Und hier blieb es nicht bei einem einzelnen Hakenkreuz.

Die Nord- und die Südseite des Hauptgebäudes sowie der Innenhof sind großflächig mit weißer, grüner, roter, silberner und teilweise auch blauer Farbe besprüht worden, sogar an den Glasflächen. Auffällig oft findet sich dabei die Zahl „107“ auf dem Mauerwerk und den Fenstern wieder, häufig ist die Zahl auch durchgestrichen. „Das ist definitiv kein Kavaliersdelikt, sondern Sachbeschädigung, die alle teuer zu stehen kommt“, ärgert sich Klaus-Jürgen Losert vom Gebäudemanagement der Stadt.

Hausmeister entdeckt die Schmierereien am Donnerstag

Ein Hausmeister hatte die Schmierereien am vergangenen Donnerstagabend, 21. Oktober, gegen 18.40 Uhr entdeckt. Die Stadtverwaltung hatte daraufhin umgehend die Polizei eingeschaltet und Anzeige gegen Unbekannt erstattet, die Ermittlungen laufen. Klaus-Jürgen Losert hofft diesbezüglich auch auf sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

Lesen Sie auch:Luftfilter an Bad Laaspher Schulen bleiben die Ausnahme

Großflächig wurde die Lachsbachschule in der vergangenen Woche beschmiert. Die Stadtverwaltung Bad Laasphe hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung und fragt: „Wer hat etwas beobachtet?“ Foto: Stadtverwaltung Bad Laasphe / WP

„Vielleicht hat jemand etwas Verdächtiges bemerkt oder jemandem kommt die 107 bekannt vor. Wir sind für jeden Hinweis dankbar, der dabei hilft, diese Tat aufzuklären“, so der Diplom-Ingenieur, der auch den Tatzeitraum eingrenzen kann: „Das Ganze muss sich zwischen Mittwochvormittag und Donnerstagabend ereignet haben, denn am Mittwochmorgen waren gegen 10 Uhr Kollegen vor Ort und da war noch alles in Ordnung.“-

Wer also in diesem Zeitraum etwas beobachtet hat oder wem etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist, den bittet die Stadtverwaltung, sich im Rathaus bei Karola Rahn-Schaumann zu melden (Tel. 02752/909-271, k.rahn-schaumann@bad-laasphe.de). Weitere Fotos von den Schmierereien an der Lachsbachschule finden sich auf der Homepage der Stadtverwaltung unter https://www.stadt-badlaasphe.de/aktuelles/vandalismuslachsbachschule.html?fs=%270%3D.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein