Oldtimer Rallye in Wittgenstein: Old- und Youngtimer trotzen Regen

Bad Berleburg. Trotz ungünstigem Wetter trafen sich die Fahrer und Beifahrer von 107 Old- und Youngtimern in Arfeld. Die Tour war durchaus anspruchsvoll.

Zurück in der Zeit ging es jetzt im Großraum Bad Berleburg für alle Auto-Liebhaber: Mit dem Zentrum Via Adrina als Mittelpunkt ging die Oldtimer Tour des AMC Wittgenstein am Sonntag in seine 12. Runde. Vier Jahre nach der Corona-Pause konnte der Verein das Teilnehmer-Feld bereits wieder fast vollkommen ausbuchen und auch die Zuschauer kamen in großer Zahl – trotz Regen – nach Arfeld. Für die Organisatoren eine mehr als gelungene Rückkehr.

Ein halbes Jahr hat es gedauert, die Oldtimer-Rallye vorzubereiten, berichten Fachstreckenleiter Harald Krutwig vom AMC Wittgenstein: „Die Strecke habe ich verzapft“, sagt er lachend. Durchaus anspruchsvoll ist die gewesen, von Arfeld durch Wittgenstein, einer Mittagspause am Rhein-Weser-Turm und einem Schlenker ins Sauerland und über Wingeshausen zurück ins Ziel in Arfeld. „Wir haben viele Anfänger dabei, vielleicht verzweifeln einige von denen unterwegs“, so Krutwig.

Doch, so macht der 1. Vorsitzende Manuel Kringe deutlich, darum gehe es bei der Rallye ja auch: „Ich hoffe, dass die Teilnehmer nicht so viel Stress bekommen mit unseren Aufgabenstellungen. Aber es ist nun mal eine sportliche Veranstaltung und da muss sich die Spreu eben vom Weizen trennen.“ 107 Starterfahrzeuge wurden gemeldet für die Rallye – das Limit für die Starteranzahl war 110. Zum ersten Mal war Start und Ziel das Zentrum Via Adrina – die Resonanz auf diesen Ausrichtungsort war überaus positiv, betont Krutwig, der sich sehr gut vorstellen kann, die Veranstaltung erneut nach Arfeld zu bringen. Dort hat der AMC Wittgenstein volle Unterstützung der Dorfgemeinschaft und der örtlichen Vereine.

Die besten Fahrer der Rallye

Gesamtsieger:

1. Lisa Rühl-Homrighausen mit Beifahrer Marcus Rühl, Klasse 5, VW Golf I Cabriolet, BJ 1986

2. Klaus Pfalz mit Beifahrerin Johanna Pfalz, Klasse 4, Alfa Romeo GT 1300 Junior, BJ 1971

3. Christian Menn mit Beifahrerin Jennifer Grau, Klasse 6, BMW E36 323ti SLE, BJ 2000.

Sieger Damenteams:

1. Anne-Lena Schütz mit Beifahrerin Angelin Weller, Klasse 5, VW Golf, BJ 1983

2. Ilona Stöcker mit Beifahrerin Waltraud Friedrich, Klasse 5, BMW E30 Cabriolet, BJ 1989.

3. Johanna Scholz mit Beifahrerin Helena Alex, Klasse 5, VW Scirocco GT II 53B, BJ 1992.

Sieger Klasse 3:

1. Holger Schütz mit Beifahrer Rüdiger Gemmer, Ford Taunus 12M G13AL, BJ 1959

2. Patrick Seidel mit Beifahrer Dimitrios Vlassis, Mercedes Benz Ponton 180 D, BJ 1955

3. Manfred Neus mit Beifahrer Axel Schneider, Borgward Isabella Coupe, BJ 1960.

Sieger Klasse 4:

1. Klaus Pfalz mit Beifahrerin Johanna Pfalz, Alfa Romeo GT 1300 Junior, BJ 1971

2. Kerstin Neise mit Beifahrer Markus Theiwes, Volvo P121 Amazon, BJ 1964

3. Oliver Hassenpflug mit Beifahrerin Christine Hassenpflug, Opel Kadett C, BJ 1978

Sieger Klasse 5:

1. Lisa Rühl-Homrighausen mit Beifahrer Marcus Rühl, VW Golf I Cabriolet, BJ 1986

2. Karl-Heinz Land mit Beifahrer Fabian Land, VW Golf CL, BJ 1990

3. Harald Schütz mit Beifahrerin Wilma Schütz, VW Jetta 1, BJ 1983

Sieger Klasse 6:

1. Christian Menn mit Beifahrerin Jennifer Grau, BMW E36 323ti SLE, BJ 2000

2. Michael Reineck mit Beifahrer Marcel Stichnot, BMW E36 318Ti, BJ 1994

3. Andreas Bösser mit Beifahrer Frank Hartmann, Mercedes Benz SLK 200, BJ 1998.

