Blaulicht Raubüberfall auf Paketbote in Erndtebrück: Täter flüchtig

Erndtebrück. Mit einer Schusswaffe wurde der Fahrer eines Postfahrzeugs bedroht. Die Fahndung nach zwei Tätern läuft.

Ein Paketfahrer der Deutschen Post ist am Mittwochvormittag in Erndtebrück überfallen worden. Aktuell fahndet die Polizei mit Hochdruck und mehreren Teams nach mutmaßlich mindestens zwei Tätern, die bewaffnet sein sollen.

Im Bereich eines Verbindungsweges zwischen der Bergstraße und der Talstraße mitten im Ortskern der Gemeinde kam es zu den Überfall auf den Fahrer des Paketfahrzeugs. Mit einer Schusswaffe soll der Fahrer durch möglicherweise zwei Täter bedroht worden sein. Diese sollen dem Paketboten laut Zeugenaussagen „hau ab, hau ab“ gerufen haben. Der Paketfahrer sei daraufhin geflüchtet und unverletzt geblieben. In der Folge sollen die Täter eine bislang noch unbekannte Zahl an so genannten Wertgutpaketen gegriffen haben. Auch zum möglichen Inhalt der Paket oder dem Wert der Beute kann die Polizei bislang keine Angaben machen.

Anschließend flüchteten die Männer, von denen bislang keine aussagekräftigen Beschreibungen vorliegen, zunächst zu Fuß. Ob dann im weiteren Verlauf ein Fahrzeug genutzt worden ist, ist bislang ebenfalls noch offen.

Die Fahndung nach den Männer läuft. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei mögliche Tatzeugen um Mithilfe. Wichtig sei es außerdem, nicht auf eigenen Faust nach den mutmaßlich bewaffneten Tätern zu suchen. Wer etwas wisse oder Kontakt zu den Tätern gehabt habe, solle nichts unternehmen oder sich in Gefahr begeben, sondern umgehend die Polizei über die Notrufnummer 110 kontaktieren, so Polizeisprecher Stefan Pusch.

