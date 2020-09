Raumland: 34-jähriger Autofahrer übersieht BMW beim Abbiegen

Bei einem Verkehrsunfall in Raumland ist am Samstag ein 85-jährige Mann verletzt worden. Das berichtet die Polizei.

Raumland. Bei der Kollision beider Fahrzeuge wird der 85-jährige Beifahrer des Unfallverursachers verletzt. Er wird ins Berleburger Krankenhaus gebracht.

Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung der Landstraße L 553 (Im Edertal) in die Bundesstraße B 480 (Am Böhl) am Samstagmorgen in Raumland ist ein 85-jähriger Mann verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, hatte ein 34-jähriger Autofahrer mit seinem Opel Astra aus Richtung Dotzlar nach links auf die Bundesstraße Richtung Hemschlar abbiegen wollen. Dabei übersieht er jedoch den BMW eines 70-Jährigen, der auf der B 480 in Richtung Bad Berleburg unterwegs war und Vorfahrt hatte – beide Fahrzeuge stoßen zusammen, der 85-jährige Beifahrer des 34-Jährigen wird verletzt.

Der Senior wird mit dem Rettungsdienst ins Bad Berleburger Krankenhaus gebracht. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt rund 9000 Euro.