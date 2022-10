Raumland: Außergewöhnliche Feuerwehrübung auf dem Flugplatz

Raumland. Ein Kleinflugzeug stürzt ab – der Pilot ist in Gefahr. Auf dem Gelände des Flugsportvereins Schameder wird die Rettung eines Menschen simuliert.

Bei der Septemberübung der Raumländer Feuerwehr fand nun ein außergewöhnlicher Übungseinsatz statt. Auf dem Gelände des Flugsportvereins Schameder wurde die Rettung eines Menschen und umfassende Arbeiten nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs simuliert.

Nach dem Eintreffen stand zuerst die Theorie im Focus. Kim Müller führte die anwesenden Kameraden mit einer PowerPoint Präsentation in den detaillierten Aufbau eines Kleinflugzeugs und deren Besonderheiten. Danach ging es an die Praxisaufgaben. Hierbei unterstützten Dennis Grebe und Jens Schiekel vom Rettungsdienst fachgerecht bei der Bergung eines Insassen aus einem abgestürzten Flugzeugs.

Da sie selbst der Feuerwehr dienen, war dies eine Herzensangelegenheit. „Mein Vater fliegt selbst Kleinflugzeuge, dadurch bin ich privat bereits seit meiner Kindheit mit dem Flugsportverein verbunden. Es war mir sehr wichtig, diesen zwar seltenen, aber durchaus möglichen Ernstfall zu üben“, so Kim Müller. „Im Gespräch mit meinen Kameraden wurde ebenfalls starkes Interesse bekundet!“ Ein toller Einsatz, waren sich am Ende alle einig! Ein besonderes Dankeschön geht an den Flugsportverein, vertreten von Felix Nölling, der diese Übung auf dem Gelände ermöglicht hat.

