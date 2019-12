Die Ermittler der Polizei in Bad Berleburg bitten nun den bedrohten und beschimpften Fahrer, sich als Zeuge zu melden.

Raumland. Das Verkehrskommissariat in Bad Berleburg hat die Ermittlungen aufgenommen – wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Raumland: Frau tritt auf die Straße – und bedroht Autofahrer

Wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt das Verkehrskommissariat in Bad Berleburg derzeit gegen ein Frau – und sucht einen Zeugen zu dem Vorfall in Raumland.

Zwischenfall in Höhe Raumländer Kirche

Laut Polizeibericht war die 44-Jährige, die mit einem Hund unterwegs war, am vergangenen Mittwoch gegen 18 Uhr unvermittelt auf die Landstraße L 553, Im Edertal, getreten – und zwar in Höhe der Raumländer Kirche. Dabei wurde der Fahrer eines roten Kleinwagens zum starken Abbremsen gezwungen. Nach Angaben der Ermittler beschimpfte die Frau anschließend den Mann am Steuer und drohte ihm. Der Fahrer des Wagens wird nun als Zeuge gesucht.

Hinweise bitte an die Polizei in Bad Berleburg unter Tel. 02751/909-0.