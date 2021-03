Raumland: Gehweg und Bordstein ramponiert

Raumland. „Katastrophaler Zustand“ an Gehweg und Borstein der Industriestraße in Raumland – die SPD bringt die Lage in den kommenden Ausschuss.

Gehweg und Bordstein der Industriestraße in Raumland sind in einem „katastrophalen Zustand – ob die Bad Berleburger Verwaltung dies auf dem Schirm habe und ob es Pläne oder Ideen gibt, den Zustand zu ändern, will die SPD Bad Berleburgs im Zuge der anstehenden Sitzung des Ausschusses für Planen, Bauen, Wohnen und Umwelt am 16. März wissen.

„Nach meiner laienhaften Beurteilung handelt es sich hier vermutlich nicht nur um Folgen des Winterdienstes. Vielmehr wird die Industriestraße in einem Bereich von mehr als Hundert Metern intensiv von schweren LKW als Parkplatz genutzt, die in den anliegenden Betrieben Be- und Entladen wollen“, so Bernd Weide, SPD, in der Anfrage an Bürgermeister Bernd Fuhrmann. „Dieser Dauerbelastung halten Bürgersteig und Bordsteine offensichtlich nicht stand, vermutlich weil ehemals auch nicht für eine derartige Belastung gebaut. Der aktuelle Zustand stellt aus meiner Sicht eine große Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer dar“, so Weide.

Teil des Eder-Radwegs

Neben der Nutzung durch Lkw, Pkw und Fußgänger ist die Industriestraße in diesem Bereich auch Teil des Eder-Radwegs. „Diese gemeinsame Nutzung durch Lkw und Radfahrer birgt schon ohne die massiven Straßenschäden bereits ein hohes Gefahrenpotenzial (Stichworte Rangieren und toter Winkel)“, so Weide.

Daher bittet er um die Beantwortung folgender Fragen im anstehenden Fachausschuss: „Ist der Stadt Bad Berleburg der aktuelle Zustand der Industriestraße im fraglichen Bereich bekannt? Welche Sofortmaßnahmen sind seitens der Stadt Bad Berleburg zur Beseitigung der dringendsten Schäden und Gefahrenstellen geplant und wann werden diese durchgeführt?“

Frage nach kurzfristigen Maßnahmen

Auch, ob es über kurzfristige Maßnahmen hinaus Pläne oder Bestrebungen seitens der Stadt gibt, im fraglichen Bereich eine langfristige und nachhaltige Verbesserung herbeizuführen, („z.B. durch Entzerrung der verschiedenen Nutzungen in ruhende Bereiche für das Parken der Lkw, eine davon getrennte Fahrbahn für Lkw und Pkw sowie einen separaten Radweg“), will Weide wissen, wie auch, ob die Beteiligung der anliegenden Unternehmen an der Lösung der Problematik möglich bzw. geplant ist.