Der Kreisverkehr auf der Landstraße 553 in Raumland ist fast fertiggestellt. Er soll noch in dieser Woche für den Verkehr freigegeben werden.

Straßen Raumland: Kreisverkehr an L553 wird für Verkehr freigegeben

Der Kreisel an der Kreuzung Stöppelsweg, Industriestraße und L553 wird in den nächsten Tagen voll nutzbar sei. Diese Restarbeiten sind übrig.

Bad Berleburg/Raumland. Der Kreisverkehrsplatz an der Kreuzung der L553 mit der Industriestraße und dem Stöppelsweg in Raumland wird noch Ende dieser Woche für den Verkehr freigegeben. Das berichtet die Stadtverwaltung im Bauausschuss schriftlich.

In den letzten Wochen erfolgten die letzten Arbeiten der Inselherstellung am Fußgängerüberweg, der Fahrbahnmarkierung, dem Errichten der letzten Lampenstandorte, setzen der Schilderhülsen, schlagen der Schutzplanken etc.

Wetterbedingte Probleme

Die stark witterungsbedingten Arbeiten, wie das Kleben der Inselflächen und das Aufbringen der Markierungen konnten nur bedingt durchgeführt werden. Diese Arbeiten, die durch Nachunternehmer geleistet wurden, waren für die 46/47. Kalenderwoche terminiert. Die Witterungen spielten größtenteils mit, jedoch benötigt das Kleben der MMA-Rippenplatten – in Gegensatz zu den Borden - Oberflächentemperaturen, welche nicht mehr erreicht wurden. MMA-Kaltplastikplatten werden als Sperrfeld für Rollstuhlfahrer auf den Asphalt im Bereich der Inseln geklebt.

Letzte Arbeiten im Frühjahr

Ein Nachholtermin wird erst im nächsten Frühjahr einzuplanen sein, die Arbeiten können aber mittels Einengung der Fahrspur unter Verkehrstattfinden. Ebenso konnte das Markierungsunternehmen die Längs- und Quermarkierungen mittels Heißplastikmasse nicht aufbringen. Obwohl die Witterung dies zugelassen hätte und die Baufirma in der Vorwoche die notwendigen Vorbereitungen getroffen hatte,mussten an dem zwischenliegenden Wochenende die ersten Streufahrzeuge bereits ausrücken. Ein Aufbringen der Heißplastikmarkierung findet keinen Verbund auf bereits gestreuten Straßen.

Einfache Übergangslösung

Der Kreisverkehr auf der Landstraße 553 in Raumland ist fast fertiggestellt. Er soll noch in dieser Woche für den Verkehr freigegeben werden. Foto: Lars-Peter Dickel / WP

Zur Verkehrssicherung wurde beschlossen eine einfache Farbmarkierung über den Winter aufzubringen. Die fährt sich mit der Zeit ab und ist demnach keine dauerhafte Lösung. Ein Nachmarkieren mittels Heißplastik wird somit ebenfalls im Frühjahr erfolgen. Die Beschilderung wird nach verkehrsrechtlicher Genehmigung und Lieferung aufgestellt.

