Eine 16-Jährige wurde bei einem Unfall am Freitagabend verletzt und musst eins Krankenhaus gebracht werden

Blaulicht Raumland: Mädchen (16) an Bushaltestelle angefahren

Raumland. Eine junge Fußgängerin wurde mitten in Raumland von einem Auto erfasst und verletzt.

Ein 16-jähriges Mädchen wurde am Freitag, 28. Juli, in Raumland angefahren und verletzt.

Bei dem Verkehrsunfall am Freitagabend gegen 18.20 Uhr war das Mädchen auf der Straße in Höhe der Bushaltestelle Raumland-Ort vom Wagen eines 88-jährigen Mannes auf der rechten Körperseite erfasst worden. Der Unfallverursacher war mit seinem Wagen von Raumland in Richtung Dotzlar gefahren, als es zum Unfall kam. Warum das Opfer übersehen wurde, werden Ermittlungen klären.

