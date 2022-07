Raumland: Netzwerk Gesundheit startet aus der Sommerpause

Raumland. Neu im Kurs-Angebot ist ein Mamaste-Schwangeren-Yoga-Kurs. Aber das ist nicht die einzige Neuerung im Netzwerk Gesundheit.

Nach den Sommerferien wollen die Kursleiterinnen und Kursleiter im Netzwerk Gesundheit mit Ihren neuen Kursangeboten starten. Die Kurse starten angepasst an die Richtlinien der Corona Schutzverordnung.

„Die Teilnehmenden der Kurse gehen nun seit zwei Jahren Pandemie alle sehr gewissenhaft und sensibel mit dem Besuch der Kurse um“, berichtet Geschäftsführerin Marion Noelling. „In der Regel werden von den Teilnehmenden Schnelltests zuhause vor der Stunde durchgeführt. Unser Kursraum ist immer gut gelüftet, wir achten nach wie vor auf die Abstände und Desinfektionsmittel steht zur Verfügung.“

Im Bereich Gesundheitssport sie der Verein gut aufgestellt und habe sein Angebot weiter ausgebaut. Es gibt einige Neuerungen zu den Kurszeiten und weitere neue Kurse. Das Angebot der zertifizierten Kurse (ZPP – Anerkennung über die Krankenkassen) hat sich erweitert.

Neues Kursangebot

Folgende Kurse findet man im Angebot: Aus dem Bereich Yoga bieten das Netzwerk Gesundheit klassisches Hatha Yoga für Geübte und Einsteiger, sowie Yoga Silver (Ü 60) für Menschen mit Bewegungseinschränkungen, Vinyasa Yoga als Basic und Intensive Kurs.

Neu im Angebot ist ein Mamaste-Schwangeren-Yoga-Kurs und für junge Mütter und Wiedereinsteiger bietet das Netzwerk Gesundheit Wittgenstein ab September einen neuen Kurs „Body Workout – Yoga & Pilates“ in Kombination.

Bewährtes im Programm

Nach wie vor im Programm ist Pilates Ganzkörpertraining, HIIT – High Intensive Intervall Training. Eine weitere Neuerung gibt es für den gesunden Rücken. Die Rückenfitness Kurse werden nun montags vormittags und Mittwochs Abend angeboten, so haben auch Menschen die in Wechselschicht arbeiten die Möglichkeit an einem Kurs teilzunehmen. Weiterhin im Angebot ist der Kurs Fitness 60 Plus. Ab dem Herbst sind neue Workshops in der Planung. Hier gibt es eine neue Workshop Serie zu Ayurveda & Yoga. (hier berichten wir separat und NEWS immer unter Aktuelles auf der Homepage).

Alle genauen Kursbeschreibungen und Kurszeiten kann man auf der Homepage www.netzwerk-gesundheit-wittgenstein.de einsehen (unter Kurs Plan). Anmeldungen und Informationen zu den Kursen gerne per E-Mail: kontakt@gesundheitssport-wittgenstein.de oder unter 0151 257 12310. Die Kursleiterinnen und -leiter freuen sich, dass es bald wieder losgeht.

