Elf Schüler in Erndtebrück sind die neuen Schulsanitäter an der Realschule. Das hat nicht nur für die Schule Vorteile.

Realschule Erndtebrück bildet neue Sanitäter aus

Erndtebrück. An der Realschule Erndtebrück wurden jetzt in Kooperation mit dem Malteser Hilfsdienst elf Schülerinnen und Schüler als Schulsanitäter ausgebildet. Als Anerkennung wurde Ihnen während einer kleinen Feierstunde eine Urkunde überreicht.

Schulsanitäter sind Schüler mit einer speziellen Ausbildung in der „Ersten Hilfe“, die an ihren jeweiligen Schulen die Erstversorgung in Kooperation mit Lehrkräften übernehmen, teilt die Schulverwaltung mit Die Ausbildung umfasst insgesamt 60 Stunden. Im Fall der jetzt ausgebildeten Schülerinnen und Schüler an der Realschule in Erndtebrück fand die Ausbildung an Samstagen und sogar während der Ferien statt. Im Anschluss daran mussten die Jugendlichen ihre erworbenen Kenntnisse in einer Abschlussprüfung unter Beweis stellen.

Lob für Engagement

Der Stellvertretende Schulleiter Sebastian Kühnert lobte das Engagement der Schüler: „ Ihr habt Einsatz gezeigt und eure Freizeit in dieses Projekt investiert. Das Projekt ist lohnend für uns als Schule, aber auch für eure Zukunft habt ihr etwas geschaffen. Es bringt euch weiter, das ist etwas Handfestes.“ Weiterhin bedankte sich der Konrektor bei den älteren Schulsanitätern, die im kommenden Sommer die Schule nach der 10. Klasse verlassen werden.

„Ihr habt stets Ruhe bewahrt und man konnte euch immer ansprechen. Ihr seid mit eurer Aufgabe gewachsen und habt Erfahrungen sammeln dürfen, das kann euch keiner mehr nehmen. Auch in schwierigen Situationen habt ihr die richtigen Schlüsse gezogen und habt euren Mitschülern geholfen. Dafür recht herzlichen Dank von der gesamten Schulgemeinschaft.“

Dabei sind die Schulsanitäter nicht nur im Schulgebäude unterwegs. Gerade bei besonderen Veranstaltungen – wie Bundesjugendspielen, Soccer-Cup, Wandertagen, Schul-Triathlon oder auch

Skifreizeiten – sind die Jugendlichen im Einsatz und leisten einen wertvollen Dienst für die Schulgemeinschaft. Jedoch nicht nur die Schule profitiert von diesem Projekt, sondern auch die Schülerinnen und Schüler. Beispielsweise kann eine solche Ausbildung hilfreich bei Bewerbungen sein und vielleicht entwickelt sich aus dem Projekt für den einen oder die andere eine berufliche Perspektive.

Mit Funkgerät ausgestattet

An der Realschule Erndtebrück haben immer drei bis vier Schulsanitäter eine Woche Dienst. Sie sind dann mit einem Funkgerät ausgestattet und werden aus dem Unterricht herausgerufen. Während Klassenarbeiten werden die Funkgeräte allerdings ausgeschaltet.

Die Kosten in Höhe von 90 Euro pro Schüler trägt zur Hälfte der Förderverein der Realschule Erndtebrück Die neuen Schulsanitäter haben jetzt ein halbes Jahr Zeit, den „alten Hasen“ über die Schulter zu schauen und Erfahrungen zu sammeln. Aber auch der Malteser Hilfsdienst wird immer wieder zur Stelle sein und die Schüler begleiten. Zusätzlich finden alle zwei bis drei Monate Fortbildungsveranstaltungen statt.