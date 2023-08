Realschule Erndtebrück: Neue iPads für Schüler und Lehrer

Erndtebrück. Es ist ein Alleinstellungsmerkmal für die Realschule: 90 Tablets von Apple wurden jetzt verteilt – ohne die Geldbeutel der Eltern zu belasten.

Das neue Schuljahr beginnt für die Schülerinnen und Schüler der 8. Klasse direkt mit neuem digitalen Lernmaterial. Die Gemeinde Erndtebrück hat insgesamt 90 Apple-Tablets anschaffen können, um damit den Kindern und Lehrkräften der Realschule das digitale Lernen zu ermöglichen. Dies war dank Spenden der heimischen Firmen AST Kunststoffverarbeitung GmbH und der EEW Holding GmbH & Co. KG möglich.

60 Schülertablets gingen an die 8. Klassen, 30 Tablets wurden dem Lehrerkollegium zur Verfügung gestellt. Zudem gab es Eingabestifte, Schutzhüllen und Schutztaschen. Im Idealfall behalten die Schüler die Tablets über mehrere Jahre. Auf dem Flur der Realschule gibt es zudem neue Schließfächer mit Ladefunktion, hier können Tablets in Pausen oder Sportstunden aufgeladen werden.

Anschaffung nicht Elternfinanziert

Bei der Ausstattung war es Gemeinde und Schule besonders wichtig, dass die Anschaffung der Tablets nicht elternfinanziert erfolgte. Digitale Teilhabe und Bildungsgerechtigkeit können so Dank der Spenden ermöglicht werden. Christoph Schorge von EEW: „Es ist für uns als Arbeitgeber wichtig, die Kinder frühzeitig an das digitale Arbeiten und Lernen heranzuführen, zudem unterstützen wir gerne den Schulstandort Erndtebrück. Die kostenlosen Tablets sind ein ganz klarer Pluspunkt für Eltern und Kinder an der Realschule Erndtebrück.“

Konrektor Sebastian Kühnert hatte sich gemeinsam mit der Arbeitsgruppe Digitalisierung für die Anschaffung eingesetzt und sich im Vorfeld umfassend informiert und Geräte getestet – in enger Abstimmung mit der Gemeindeverwaltung. „Für unsere Schule ist der Einsatz der Tablets, aber auch die Digitalisierung insgesamt ein großer Gewinn. Es ist spannend zu beobachten, mit welcher Selbstverständlichkeit die Schüler an die neuen Aufgaben und Arbeitsweisen herangehen“, so Kühnert.

Die Schüler der 8. Klasse nutzen das Tablet in allen Fächern als Heftersatz, zur Kommunikation, Präsentation und Recherche, sowie bei der Bearbeitung von digitalen Arbeitsblättern. Dabei werden sie intensiv von Felix Hagemann, dem Digitalisierungsbeauftragten der Realschule betreut. „Wir beobachten wie die Tablets den Unterricht bereichern. Zudem ist es ein Gewinn für die Zukunft: Die neuen digitalen Kompetenzen werden den Schülern ein breiteres Feld auf dem Ausbildungsmarkt bieten können“, so Hagemann.

Über mehrere Tage wurde mit den Kindern die korrekte Nutzung der Geräte und das digitale Arbeiten schrittweise erprobt. Auch die Lehrkräfte wurden im Vorfeld geschult und können nun von den neuen Geräten profitieren. Sie benötigen jetzt nicht mehr in jedem Raum eine digitale Tafel – ein Beamer reicht aus, da die Digitalität jetzt im Tablet steckt. Lerninhalte können nun schnell übertragen und bearbeitet werden.

Der Ausbau der Digitalisierung in der Realschule wird seit Jahren konsequent vorangebracht. Die Neuverkabelung des gesamten Gebäudes, der Glasfaseranschlusses mit WLAN Ausbau ist bereits erfolgt. Zudem ist vor eineinhalb Jahren bereits die Arbeitsgruppe Digitalisierung gestartet. Hierbei wurden andere Schulen besucht, Geräte ausprobiert und getestet. Anschließend konnte ein umfangreiches Konzept für die Realschule erstellt werden.

Schüler arbeiten bereits mit Tablets

Auch Erndtebrücks Bürgermeister Henning Gronau freut sich über die zunehmende Digitalisierung an der Schule. „Wir konnten bereits beobachten, wie die 8. Klässler mit den Tablets arbeiten. Es ist wirklich beeindruckend und ich freue mich, dass wir zumindest schon mal für einen Jahrgang optimale Bedingungen schaffen konnten. Ein großer Dank gilt den beiden heimischen Firmen AST und EEW, ohne die diese Anschaffung nicht möglich gewesen wäre.“

Dirk Strohmann, Geschäftsführer der Firma AST ergänzt: „Nach dem Motto endlich raus aus der Kreide- und Schulheftzeit fördert AST selbstverständlich die Anschaffung dieser Tablets. Das darf aber erst der Anfang sein, hier müssen wir weiter Tempo machen und da wird AST die Realschule auch zukünftig wenn nötig unterstützen.“

Die neuen Tablets für die 8. Klassen sind ein Pilotprojekt, welches in den kommenden Jahren noch auf weitere Jahrgänge ausgeweitet werden soll, um so nach und nach alle Kinder in Erndtebrück ausstatten zu können. Die Tablets sollen den Schülern auch zukünftig zur Verfügung gestellt werden, damit Bildungschancen nicht von der individuellen finanziellen Situation anhängig sind.

Die Realschule Erndtebrück hat bewusst die Jahrgangsstufe 8 für den Start des Projektes ausgewählt, weil die Schüler jetzt noch drei Jahre mit der neuen Technik arbeiten können.

