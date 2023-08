Unfall Reh ausgewichen: 3 Verletzte nach schwerem Unfall in Wallau

Wallau. Drei junge Menschen mussten nach einem schweren bei Wallau ins Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer war einem Reh ausgewichen.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 109 zwischen Wallau und Biedenkopf erlitten der 19-jährige Fahrer und seine drei weiblichen Insassen im Alter von 14, 20 und 21 Jahren augenscheinlich nicht lebensgefährliche Verletzungen.

Mehrere Krankenwagen transportierten alle Insassen zu weiteren Untersuchungen in umliegende Krankenhäuser. Ein Abschleppunternehmer barg den rundum beschädigten und nicht mehr fahrbereiten weißen Ford - Van, an dem mutmaßlich ein wirtschaftlicher Totalschaden (laut Polizei mind. 10.000 Euro Schaden) entstand. Ursächlich für den Unfall am Mittwoch, 2. August, gegen 22.35 Uhr, war nach übereinstimmenden Angaben ein Ausweichmanöver wegen eines querenden Rehs.

Zur Kollision mit dem Tier kam es nicht. Das Auto kam von der Straße ab, prallte gegen die Böschung und ein Betonwasserdurchlass. Die Feuerwehr sorgte im Anschluss noch für die Reinigung der Straße.

