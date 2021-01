Reifen Hübner unterstützt DRK Erndtebrück

Der DRK-Ortsverein Erndtebrück freut sich über einen Satz neue Reifen für den Gerätewagen, gespendet von der Firma Reifen Hübner.

Das DRK Erndtebrück kann dank einer großzügigen Spende von Reifen Hübner in Bad Berleburg sicher ins neue Jahr starten. „Unser Betrieb ist seit 60 Jahren fest in der Region verwurzelt, deshalb engagieren wir uns auch in schwierigen Zeiten gerne für die Menschen vor Ort. Wir schätzen den Einsatz des DRK sehr und möchten dies mit einer Spende unterstützen“, erklärt Geschäftsführer Volker Feldmann. Vier neue Reifen plus Montage kamen dem Gerätewagen des DRK-Ortsvereins Erndtebrück zugute. „Wir freuen uns, dass unsere Arbeit geschätzt wird und wir mit der neuen Bereifung sicher zu Einsatzorten gelangen können“, so Corinna Stockmann, Mitglied des DRK Erndtebrück.